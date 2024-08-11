Министр финансов Германии Кристиан Линднер обосновал размещение американского вооружения на территории ФРГ необходимостью "сдерживать Россию", как сообщает издание Welt.

Линднер аргументировал это тем, что Германия уже давно находится в зоне досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боезаряды, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии угрозы для стран НАТО. Он подчеркнул важность создания баланса сил для сдерживания потенциальной агрессии.

В июле США анонсировали начало развертывания в ФРГ с 2026 года вооружений, включающих ракеты SM-6 и "Томагавк", ранее размещавшиеся преимущественно на кораблях, а также новые гиперзвуковые ракеты.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет рассматривать максимально широкий спектр вариантов ответа на размещение американских ракет большой дальности в Германии, не исключая никаких мер, включая развертывание аналогичных систем с ядерным оснащением. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что ответ России будет решительным и соразмерным, и что передача такого оружия Германии недопустима.

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