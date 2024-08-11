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Министр финансов ФРГ объяснил размещение ракет НАТО
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Немецкий политик объяснил размещение ракет НАТО досягаемостью российскими боеголовками

Министр финансов ФРГ объяснил размещение ракет НАТО

Министр финансов Германии Кристиан Линднер обосновал размещение американского вооружения на территории ФРГ необходимостью "сдерживать Россию", как сообщает издание Welt.

Линднер аргументировал это тем, что Германия уже давно находится в зоне досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боезаряды, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии угрозы для стран НАТО. Он подчеркнул важность создания баланса сил для сдерживания потенциальной агрессии.

В июле США анонсировали начало развертывания в ФРГ с 2026 года вооружений, включающих ракеты SM-6 и "Томагавк", ранее размещавшиеся преимущественно на кораблях, а также новые гиперзвуковые ракеты.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет рассматривать максимально широкий спектр вариантов ответа на размещение американских ракет большой дальности в Германии, не исключая никаких мер, включая развертывание аналогичных систем с ядерным оснащением. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что ответ России будет решительным и соразмерным, и что передача такого оружия Германии недопустима.

Фото: From Wikimedia Commons/ Michael Lucan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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