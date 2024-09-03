Власти Германии признают наличие серьезных проблем в автомобильной промышленности страны и обещают принять меры для повышения ее конкурентоспособности.
Такое заявление последовало в ответ на запрос РИА Новости о возможных сокращениях и закрытии предприятий концерна Volkswagen.
Напомним, что ранее в Volkswagen не исключили сокращения рабочих мест и закрытия производственных мощностей в Германии в рамках новой стратегии по экономии средств. Компания намерена отказаться от действовавшего с 1994 года моратория на сокращение персонала, который гарантировал занятость до 2029 года. Глава концерна Оливер Блуме объяснил этот шаг стремлением ряда конкурентов закрепиться на европейском рынке и снижением конкурентоспособности Германии.
В правительстве Германии признают, что немецкий автопром, несмотря на свои успехи и инновации, переживает непростой период трансформации, связанный с переходом на электромобильность. Эта трансформация требует адаптации существующих структур и мер по повышению конкурентоспособности.
Власти страны заверили, что внимательно следят за ситуацией в отрасли и принимают меры для ее поддержки. В частности, речь идет о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, использующего электромобили, и развитии инфраструктуры зарядных станций.
Кроме того, в Берлине подчеркивают важность экспортного потенциала немецкой автомобильной промышленности и обещают приложить все усилия для достижения компромисса в торговом споре между Европейским союзом и Китаем по пошлинам на электромобили.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин ранее отмечал, что отказ Германии от российского трубопроводного газа в пользу дорогого СПГ приводит к снижению конкурентоспособности немецкой экономики. В России неоднократно предупреждали о негативных последствиях отказа Запада от российских энергоносителей, говоря о росте цен и усилении зависимости от других поставщиков.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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