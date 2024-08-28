В ФРГ опровергли информацию о пострадавших при взрыве на заводе

Официальный представитель правительства административного округа Дюссельдорф Беатрис ван Флодроп опровергла информацию о пострадавших в результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в городе Хюнксе на западе Германии.

В интервью РИА Новости она заявила, что сообщения некоторых СМИ о наличии одного пострадавшего не соответствуют действительности.

Ван Флодроп подтвердила факт произошедшего взрыва, но подчеркнула, что в результате инцидента никто не пострадал. Она отметила, что на месте происшествия оперативно работали пожарные и полиция.

Представитель правительства также сообщила, что в настоящее время ведется расследование причин аварии и оценка масштабов нанесенного ущерба. Эти мероприятия необходимы для предотвращения подобных инцидентов в будущем и обеспечения безопасности работы предприятия.

Стоит отметить, что завод в Хюнксе играет важную роль в обеспечении безопасности региона. Ежегодно на этом предприятии утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны, что способствует снижению рисков, связанных с наличием опасных военных артефактов.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)