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Кригер: Германия не заинтересована в контактах с Белоруссией по моему делу
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Кригер: Германия не заинтересована в контактах с Белоруссией по моему делу

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, выразил мнение о нежелании немецких властей вступать в контакт с Минском по его делу.

При этом он отметил, что его семья прилагает усилия, чтобы убедить правительство ФРГ предпринять активные действия.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" Кригер поделился своими ощущениями полной заброшенности и обманутости. Он выразил разочарование тем, что немецкое правительство, по его мнению, не борется за него, в то время как его близкие родственники — отец, мать и бабушка — являются единственными, кто пытается повлиять на ситуацию.

Осужденный подчеркнул, что пришел к выводу о нежелании Германии вступать в какой-либо контакт с Беларусью по его вопросу, несмотря на наличие определенных шансов на разрешение ситуации. Кригер с горечью отметил бездействие немецких властей в отношении его дела.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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