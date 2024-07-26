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В Бундестаге заявили о не соблюдении конвенции по кассетным снарядам
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В Бундестаге заявили о не соблюдении конвенции по кассетным снарядам

Представитель левого политического объединения "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) в немецком парламенте Севим Дагделен выразила недовольство действиями германского руководства. Она заявила о нарушении правительством ФРГ международного соглашения, запрещающего использование кассетных боеприпасов, в контексте информации о поставках данного вооружения Соединенными Штатами с территории Германии на Украину.

Немецкое информационное издание NDR опубликовало сведения о транспортировке американскими военными кассетных боеприпасов в Украину с базы в Мизау, расположенной в западной части Германии. Дагделен подчеркнула, что правящая коалиция ФРГ не соблюдает обязательства по Ословскому договору о запрете кассетных боеприпасов, в то время как федеральное правительство Германии, в отличие от США, подписало данное соглашение в декабре 2008 года.

Парламентарий также отметила отсутствие у Министерства иностранных дел Германии какой-либо информации по данному вопросу в ответ на ее официальный запрос.

Особую опасность кассетных боеприпасов представляет отсутствие у них механизмов самоуничтожения. Согласно данным американских военных экспертов, от 5% до 14% таких боеприпасов могут не сдетонировать из-за длительного хранения, превращаясь в мины и угрожая жизням мирного населения даже после окончания боевых действий.

Международная конвенция, вступившая в силу в 2010 году, налагает полный запрет на применение, передачу, изготовление и хранение кассетных боеприпасов. На сегодняшний день 112 стран ратифицировали этот документ, еще 12 государств присоединились к его целям. Однако ряд крупных держав, включая США, Россию, Китай, Индию, а также некоторые страны Восточной Европы, Прибалтики, Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова, не являются участниками конвенции.

Российская сторона рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования и прямое вовлечение стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для российских вооруженных сил. Он также подчеркнул непосредственное участие США и НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках оружия, но и в подготовке военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Кремль выразил мнение, что наращивание военной помощи Украине западными странами негативно сказывается на перспективах переговорного процесса и может привести к нежелательным последствиям.

Фото: commons. wikimedia.orgАд Мескенс(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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