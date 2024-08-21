Арне Коллатц, официальный представитель оборонного ведомства Германии, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных поставках немецкими компаниями запасных частей для военной техники украинских вооруженных сил, действующих на территории Курской области России.

Этот вопрос приобрел особую актуальность в свете недавних трагических событий в регионе.

На пресс-конференции правительства Германии Коллатцу был задан прямой вопрос о вероятности таких поставок.

Однако представитель Минобороны ФРГ предпочел не давать конкретных комментариев, заявив, что нет необходимости ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Ситуация в Курской области обострилась 6 августа, когда, по данным российского Генштаба, подразделения ВСУ предприняли попытку наступления. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о намерении завершить операцию разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

Согласно информации российского Министерства обороны, в ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери: более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 единиц бронетехники.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как провокацию, отметив неизбирательный характер обстрелов, в том числе по гражданским объектам. Он заверил, что Россия даст достойный ответ и достигнет всех поставленных целей.

В связи с обострением ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местного населения.

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