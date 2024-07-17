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Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ
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Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ

В ФРГ подтвердили наличие плана быстрой переброски вооружённых сил Германии к границе с Россией на случай войны с НАТО. Об этом пишет Newsweek.

"Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооружённых сил страны", — говорится в публикации.

Собеседник Newsweek отметил, что этот план разработан в качестве основного инструмента сдерживания в случае обострения ситуации.

Ранее издание Spiegel опубликовало статью о том, что Германия разрабатывает секретный план по переброске порядка 800 тысяч военных и 200 тысяч единиц боевой техники к российской границе на случай конфликта.

Фото: Федеральные вооружённые силы Германии.

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