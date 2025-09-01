Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Что если бы вы узнали, что в эпоху сразу после массового вымирания динозавров на территории современных США обитали гигантские пресноводные черепахи? Палеонтологи из Денверского музея природы и науки сделали именно такое открытие, описав новый род и вид стволовых черепах — Tavachelydra stevensoni.

Уникальное открытие в Денвере

В раннепалеоценовой формации Денвер, расположенной в Колорадо, были найдены целые окаменелые панцири и черепа двух особей Tavachelydra stevensoni. Эти находки позволили ученым описать новый вид, который жил около 66-65 миллионов лет назад, сразу после вымирания в конце мелового периода.

"Tavachelydra stevensoni с панцирем длиной почти 50 см — одна из крупнейших черепах того времени", - отмечают исследователи.

Для сравнения, другой вид черепах из того же района, Denverus middletoni, был в четыре раза меньше. Это значительное различие в размерах, вероятно, помогало двум видам избегать конкуренции, занимая разные экологические ниши.

Семейство черепах Chelydridae: от прошлого к настоящему

Tavachelydra stevensoni относится к семейству пресноводных черепах Chelydridae, включающему как вымершие, так и современные виды. Современные черепахи-черепахи этого семейства распространены в Новом Свете — от северной части Южной Америки до юга Канады.

Несмотря на то, что черепахи этого семейства не отличаются большим видовыми разнообразием, они играют важную роль в экосистемах пресных вод Северной Америки.

Особенности среды и образа жизни

Исследования показали, что Tavachelydra stevensoni обитала в затопленных прирусловых отложениях, в то время как Denverus middletoni найден в песчаниках, которые, возможно, заполняли древние водные каналы.

Большой череп Tavachelydra stevensoni с широкими плоскими поверхностями говорит о дурофагической диете — то есть питании организмами с твердым панцирем, такими как моллюски и крабы. Это подтверждает, что два вида черепах занимали разные экологические ниши: Tavachelydra предпочитала водоемы и питалась жесткокожими организмами.

Дурофагия — залог выживания

Интересно, что виды черепах с дурофагическим рационом оказались более устойчивыми к массовому вымиранию в конце мелового периода. Помимо Tavachelydra, в тех же отложениях найдены и другие рептилии с подобным питанием — например, пуговчатозубый крокодил и черепахи семейства бенид.