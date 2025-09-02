Свежие овощи могут уступать заморозке по пользе — неожиданный поворот

Свежие овощи и фрукты принято считать эталоном здорового питания. Но современные исследования показывают: замороженные аналоги могут быть не менее полезными, а в некоторых случаях даже выигрывать по содержанию витаминов и антиоксидантов.

Почему заморозка сохраняет пользу

Замораживание происходит сразу после сбора урожая, на пике зрелости, когда концентрация питательных веществ максимальна. Благодаря этому уровень витаминов и антиоксидантов остаётся высоким. В исследовании Journal of Agricultural and Food Chemistry сравнили свежие и замороженные продукты: спустя несколько дней хранения в холодильнике часть витамина С и Е в свежих образцах уменьшилась, тогда как у замороженных показатели оставались стабильными.

Сезонность и логистика

Свежие овощи и ягоды в несезон часто перевозят издалека. Их собирают недозрелыми, чтобы они не испортились в дороге, а это снижает уровень питательных веществ. По данным Мичиганского университета, путь таких продуктов до магазина может превышать 1600 км. Заморозка решает эту проблему — продукты сохраняют максимум пользы независимо от сезона.

Экономия и удобство

Зимой и ранней весной замороженные овощи и ягоды стоят дешевле свежих. Они уже очищены, нарезаны и готовы к использованию, что экономит время и сокращает количество отходов.

Состав без лишнего

В большинстве замороженных овощей и фруктов нет консервантов, соли или сахара: заморозка сама по себе является способом консервации. Исключение — готовые смеси с соусами и специями, которые повышают калорийность и содержание натрия.

Разнообразие в рационе

Запасы замороженных продуктов позволяют легко соблюдать рекомендацию ВОЗ — минимум пять порций овощей и фруктов в день. В морозильной камере можно держать целый набор: брокколи, шпинат, чернику, манго.

Как правильно замораживать и хранить

• Ягоды лучше сначала заморозить на подносе, а затем пересыпать в контейнер.

• Овощи перед заморозкой бланшируют — это сохраняет цвет и текстуру.

• Хранить нужно при -18 °C и ниже, до года.

• При покупке выбирайте рассыпчатые продукты без комков и налёта льда — это гарантия, что их не размораживали повторно.

Главное

Замороженные овощи и фрукты — это полноценная альтернатива свежим. Они сохраняют витамины и антиоксиданты, доступны круглый год, стоят дешевле и помогают разнообразить рацион. При правильной подготовке, хранении и щадящей готовке их польза может быть сопоставима, а иногда и выше, чем у свежих продуктов, пролежавших несколько дней в холодильнике.