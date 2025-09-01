Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Помидоры живут дольше, если хранить их правильно: фермеры раскрыли секреты

Эксперт: помидоры быстрее портятся рядом с яблоками и бананами

Помидоры часто портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Фермер Кэти Роуз Сьюард в беседе с Food and Wine рассказала, как сохранить урожай дольше обычного.

Как выбрать помидоры

  • Если планируете съесть в ближайшие 1-2 дня, можно брать слегка мягкие плоды без признаков порчи.

  • Для хранения на 7-10 дней лучше подойдут более твёрдые томаты.

  • Цвет должен быть равномерным: красный — полностью красный, оранжевый — ярко-оранжевый.

  • "Плечики" зелёного или белого оттенка сигнализируют о недозрелости.

Правила хранения

  • Держать томаты при комнатной температуре, вдали от солнца.

  • В холодильнике они теряют вкус и становятся рыхлыми.

  • Исключение — заморозка: лучше замораживать целые помидоры после бланширования.

Лайфхаки

  • Располагайте плоды плодоножкой вниз - это защищает мякоть.

  • Не храните рядом с яблоками, бананами или авокадо — они выделяют этилен и ускоряют порчу.

  • Но для зелёных помидоров такой приём может быть полезным: они быстрее дозреют.

Итог

Чтобы наслаждаться вкусными и сочными томатами дольше недели, важно правильно их выбирать, хранить при комнатной температуре и использовать простые хитрости, проверенные фермерами.

