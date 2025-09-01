Помидоры живут дольше, если хранить их правильно: фермеры раскрыли секреты

Помидоры часто портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Фермер Кэти Роуз Сьюард в беседе с Food and Wine рассказала, как сохранить урожай дольше обычного.

Как выбрать помидоры

Если планируете съесть в ближайшие 1-2 дня , можно брать слегка мягкие плоды без признаков порчи.

Для хранения на 7-10 дней лучше подойдут более твёрдые томаты.

Цвет должен быть равномерным: красный — полностью красный, оранжевый — ярко-оранжевый.

"Плечики" зелёного или белого оттенка сигнализируют о недозрелости.

Правила хранения

Держать томаты при комнатной температуре , вдали от солнца.

В холодильнике они теряют вкус и становятся рыхлыми.

Исключение — заморозка: лучше замораживать целые помидоры после бланширования.

Лайфхаки

Располагайте плоды плодоножкой вниз - это защищает мякоть.

Не храните рядом с яблоками, бананами или авокадо — они выделяют этилен и ускоряют порчу.

Но для зелёных помидоров такой приём может быть полезным: они быстрее дозреют.

Итог

Чтобы наслаждаться вкусными и сочными томатами дольше недели, важно правильно их выбирать, хранить при комнатной температуре и использовать простые хитрости, проверенные фермерами.