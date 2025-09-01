Помидоры живут дольше, если хранить их правильно: фермеры раскрыли секреты
Помидоры часто портятся быстрее, чем мы успеваем их съесть. Фермер Кэти Роуз Сьюард в беседе с Food and Wine рассказала, как сохранить урожай дольше обычного.
Как выбрать помидоры
-
Если планируете съесть в ближайшие 1-2 дня, можно брать слегка мягкие плоды без признаков порчи.
-
Для хранения на 7-10 дней лучше подойдут более твёрдые томаты.
-
Цвет должен быть равномерным: красный — полностью красный, оранжевый — ярко-оранжевый.
-
"Плечики" зелёного или белого оттенка сигнализируют о недозрелости.
Правила хранения
-
Держать томаты при комнатной температуре, вдали от солнца.
-
В холодильнике они теряют вкус и становятся рыхлыми.
-
Исключение — заморозка: лучше замораживать целые помидоры после бланширования.
Лайфхаки
-
Располагайте плоды плодоножкой вниз - это защищает мякоть.
-
Не храните рядом с яблоками, бананами или авокадо — они выделяют этилен и ускоряют порчу.
-
Но для зелёных помидоров такой приём может быть полезным: они быстрее дозреют.
Итог
Чтобы наслаждаться вкусными и сочными томатами дольше недели, важно правильно их выбирать, хранить при комнатной температуре и использовать простые хитрости, проверенные фермерами.
