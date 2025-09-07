Бесплатная энергия на тарелке: как овощи заменяют дорогие добавки
Хотите быстро приготовить что-то лёгкое, полезное и по-настоящему освежающее? Тогда салат из свежих помидоров с огурцом и луком — именно то, что вам нужно! Этот простой рецепт не только насытит ваш стол яркими красками лета, но и подарит заряд витаминов, который так важен в тёплое время года. А главное — салат готовится за считанные минуты и не требует майонеза, что делает его лёгким и диетическим.
Ингредиенты для салата
- Огурцы — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Укроп — 10 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Молотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Тщательно вымойте огурцы, помидоры и укроп. Просушите их бумажными полотенцами, чтобы салат не получился водянистым. Для заправки подойдёт любое растительное масло — подсолнечное, оливковое или другое на ваш вкус.
Если кожица огурцов горчит или кажется слишком жёсткой, аккуратно снимите её. Также срежьте кончики. Нарежьте огурцы ломтиками среднего размера и переложите в салатницу.
Помидоры нарежьте ломтиками, стараясь сделать их примерно такого же размера, как огурцы. Не забудьте удалить плодоножки. Добавьте помидоры к огурцам.
Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или четверть кольцами. Разделите ломтики руками, чтобы они не слиплись, и добавьте к овощам. Мелко нарежьте укроп и тоже отправьте в салат.
Посолите салат, добавьте молотый чёрный перец по вкусу и заправьте растительным маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат сразу — он особенно вкусен и свеж, когда только приготовлен.
Несколько советов для идеального салата
- Чтобы салат получился ещё более ароматным, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока или немного бальзамического уксуса.
- Если любите остренькое, можно добавить щепотку красного перца или свежий чеснок.
- Для разнообразия текстуры к салату можно добавить немного свежей зелёной фасоли или сладкого перца.
Этот салат — отличный пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее кулинарное удовольствие, которое освежит и зарядит энергией. Он идеально подойдёт для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то лёгкого, но при этом вкусного и полезного.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru