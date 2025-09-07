Бесплатная энергия на тарелке: как овощи заменяют дорогие добавки

Хотите быстро приготовить что-то лёгкое, полезное и по-настоящему освежающее? Тогда салат из свежих помидоров с огурцом и луком — именно то, что вам нужно! Этот простой рецепт не только насытит ваш стол яркими красками лета, но и подарит заряд витаминов, который так важен в тёплое время года. А главное — салат готовится за считанные минуты и не требует майонеза, что делает его лёгким и диетическим.

Ингредиенты для салата

Огурцы — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Укроп — 10 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Молотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте огурцы, помидоры и укроп. Просушите их бумажными полотенцами, чтобы салат не получился водянистым. Для заправки подойдёт любое растительное масло — подсолнечное, оливковое или другое на ваш вкус.

Если кожица огурцов горчит или кажется слишком жёсткой, аккуратно снимите её. Также срежьте кончики. Нарежьте огурцы ломтиками среднего размера и переложите в салатницу.

Помидоры нарежьте ломтиками, стараясь сделать их примерно такого же размера, как огурцы. Не забудьте удалить плодоножки. Добавьте помидоры к огурцам.

Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или четверть кольцами. Разделите ломтики руками, чтобы они не слиплись, и добавьте к овощам. Мелко нарежьте укроп и тоже отправьте в салат.

Посолите салат, добавьте молотый чёрный перец по вкусу и заправьте растительным маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат сразу — он особенно вкусен и свеж, когда только приготовлен.

Несколько советов для идеального салата

Чтобы салат получился ещё более ароматным, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока или немного бальзамического уксуса. Если любите остренькое, можно добавить щепотку красного перца или свежий чеснок. Для разнообразия текстуры к салату можно добавить немного свежей зелёной фасоли или сладкого перца.

Этот салат — отличный пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее кулинарное удовольствие, которое освежит и зарядит энергией. Он идеально подойдёт для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то лёгкого, но при этом вкусного и полезного.