Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огуречно-помидорный салат со сметаной
Огуречно-помидорный салат со сметаной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:42

Бесплатная энергия на тарелке: как овощи заменяют дорогие добавки

Лимонный сок освежит овощной салат

Хотите быстро приготовить что-то лёгкое, полезное и по-настоящему освежающее? Тогда салат из свежих помидоров с огурцом и луком — именно то, что вам нужно! Этот простой рецепт не только насытит ваш стол яркими красками лета, но и подарит заряд витаминов, который так важен в тёплое время года. А главное — салат готовится за считанные минуты и не требует майонеза, что делает его лёгким и диетическим.

Ингредиенты для салата

  • Огурцы — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Укроп — 10 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Молотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно вымойте огурцы, помидоры и укроп. Просушите их бумажными полотенцами, чтобы салат не получился водянистым. Для заправки подойдёт любое растительное масло — подсолнечное, оливковое или другое на ваш вкус.

Если кожица огурцов горчит или кажется слишком жёсткой, аккуратно снимите её. Также срежьте кончики. Нарежьте огурцы ломтиками среднего размера и переложите в салатницу.

Помидоры нарежьте ломтиками, стараясь сделать их примерно такого же размера, как огурцы. Не забудьте удалить плодоножки. Добавьте помидоры к огурцам.

Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или четверть кольцами. Разделите ломтики руками, чтобы они не слиплись, и добавьте к овощам. Мелко нарежьте укроп и тоже отправьте в салат.

Посолите салат, добавьте молотый чёрный перец по вкусу и заправьте растительным маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат сразу — он особенно вкусен и свеж, когда только приготовлен.

Несколько советов для идеального салата

  1. Чтобы салат получился ещё более ароматным, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока или немного бальзамического уксуса.
  2. Если любите остренькое, можно добавить щепотку красного перца или свежий чеснок.
  3. Для разнообразия текстуры к салату можно добавить немного свежей зелёной фасоли или сладкого перца.

Этот салат — отличный пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее кулинарное удовольствие, которое освежит и зарядит энергией. Он идеально подойдёт для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то лёгкого, но при этом вкусного и полезного.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Livestrong: самые распространённые ошибки при приготовлении и употреблении яиц вчера в 23:27

Диетический завтрак, который толстит: ирония яичных блюд

Эксперты назвали 4 ошибки при употреблении яиц, которые мешают похудению: жарка на масле, лишние добавки, большие порции и отказ от желтков.

Читать полностью » В России создадут список национальных блюд — Минпромторг включит более 200 позиций вчера в 22:04

Уха, блины и курник: в меню страны появится "золотой стандарт" русской кухни

Минпромторг готовит стандарт русской кухни: в список войдут не менее 250 блюд — от ухи и блинов до курника, визиги и фаршированного гуся.

Читать полностью » El Español: учёные предупредили, что даже одна пицца в неделю повышает риск инсульта вчера в 21:16

Любимое блюдо, которое подкрадывается к мозгу: чем опасна пицца для здоровья

Учёные выяснили, что даже пицца раз в неделю может навредить мозгу и сосудам: повышается риск инсульта и деменции, особенно у пожилых людей.

Читать полностью » Эксперт Писарева рассказала, какие яблоки лучше выбрать для похудения вчера в 20:19

Фрукт, который работает лучше модных диет: чем яблоки помогают фигуре

Диетолог рассказала, как яблоки помогают худеть: клетчатка в кожуре даёт сытость, а зелёные сорта с низким ГИ подходят даже диабетикам. Оптимум — 1–3 в день.

Читать полностью » Врач: пиво с калорийными закусками может вызвать обострение гастрита и рефлюкса вчера в 19:33

Как провести вечер с пивом без риска для здоровья: простые правила

Чипсы, сухарики и копчёности к пиву могут обернуться не просто изжогой, а панкреатитом: врач назвала самые опасные закуски для организма.

Читать полностью » Картофельное пюре рекомендуют готовить с оливковым маслом вместо сливочного вчера в 18:49

Картофельный гарнир превращается в ресторанный — всего одна замена делает чудо

Как сделать привычное картофельное пюре нежным и воздушным без сливочного масла? Один простой секрет поможет изменить вкус и текстуру блюда.

Читать полностью » Картофель фри дома: повара советуют замачивать ломтики для удаления крахмала вчера в 17:44

Картошка фри дома может быть хрустящей: секрет скрыт в одном простом шаге

Почему домашняя картошка фри часто выходит мягкой и масляной? Разбираем главные ошибки и делимся секретами хрустящей корочки.

Читать полностью » Овощные котлеты из кабачков и картофеля подходят для постного и вегетарианского меню вчера в 16:26

Простые продукты — максимум пользы: кабачково-картофельные котлеты для буднего стола

Эти котлеты из кабачков и картофеля удивят вкусом и нежной текстурой, а простые ингредиенты помогут приготовить их без лишних усилий.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Спорт и фитнес

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Спорт и фитнес

Чейз Бэррон доказал, что 5 минут бёрпи в день укрепляют мышцы и снижают жир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet