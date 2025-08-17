Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by bublikhaus
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Всего два приёма — и зелень остаётся свежей неделями, а не днями

Петрушка сохраняет вкус до полугода при заморозке в масле

Казалось бы, петрушка — простая зелень, но именно она чаще всего вянет быстрее других трав. Многие замечали, что купленный пучок уже через пару дней теряет аромат и сочность. Однако существуют проверенные способы продлить её свежесть и сохранить характерный вкус. Эти методы используют как повара-практики, так и специалисты в области пищевых наук.

Хранение в банке с водой

Петрушку можно поставить в воду, словно букет цветов. Этот метод работает благодаря естественным каналам растения — ксилемам, которые втягивают влагу из стеблей в листья. По словам Брайана Куок Ле, учёного и консультанта по пищевым продуктам, таким образом зелень остаётся увлажнённой и дольше не теряет свежести.

Чтобы сохранить петрушку этим способом:

  • налейте воду в банку и погрузите в неё стебли, оставив листья над
  • поверхностью;
  • поставьте ёмкость в холодильник;
  • меняйте воду каждые 2-3 дня.

При таком уходе петрушка остаётся пригодной к употреблению 5-7 дней.

Влажное полотенце и пакет

Другой способ — завернуть петрушку во влажную бумажную салфетку или кухонное полотенце и убрать в герметичный пакет или контейнер. Этот приём помогает сохранить баланс влаги: листья остаются упругими, а риск пересыхания минимален.

Главное — не переборщить с водой. Слишком мокрая салфетка приведёт к плесени, а слишком сухая — к увяданию. Поэтому полотенце нужно слегка увлажнять и обновлять каждые два дня, удаляя пожелтевшие листья. Так зелень сохраняется 7-10 дней.

Заморозка в масле или воде

Если хочется сохранить петрушку на месяцы, лучше прибегнуть к заморозке. Но простой пакет в морозильнике здесь не подойдёт: зелень потеряет вкус и станет слизистой. Лучший вариант — измельчить петрушку, разложить по формочкам для льда и залить водой или маслом.

Замороженные кубики можно добавлять прямо в супы, рагу или соусы. В масле петрушка хранится до полугода, а в воде — около трёх-четырёх месяцев. При этом вкус и аромат зелени сохраняются значительно лучше, чем при обычной заморозке.

Интересные факты о петрушке

  • Петрушка используется не только в кулинарии, но и в медицине: она богата витамином С и обладает лёгким мочегонным эффектом.
  • В Древней Греции петрушку считали священной травой и использовали для плетения венков победителям спортивных игр.
  • В кулинарных школах петрушку нередко используют как тренировочную зелень — с неё студенты начинают учиться нарезке ножом.

Петрушка может оставаться свежей не только пару дней, если знать правильные приёмы хранения. Банка с водой, влажное полотенце или заморозка в масле — простые способы продлить её жизнь и сохранить вкус. Теперь купленный пучок точно не пропадёт зря.

