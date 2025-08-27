Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Натяжной потолок в квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:32

Закрыли квартиру на время отпуска — открыли вонючее болото: как не попасть в эту ловушку

Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме

Когда мы уезжаем в отпуск, оставляем дом закрытым на дни или даже недели. Но по возвращении нас часто поджидают неприятные сюрпризы: духота и затхлый запах, особенно на кухне или в ванной.

Главная причина в том, что вода в сифоне раковины или слива испаряется, и через трубы начинают проникать неприятные канализационные запахи.

К счастью, есть простой, недорогой и проверенный способ, чтобы этого избежать.

Три шага для свежего дома

  1. Глубокая очистка слива. Перед отъездом налейте в раковину или слив 2-3 литра горячего белого уксуса. Оставьте на ночь, чтобы он растворил налёт и убрал бактерии.

  2. Освежение лимоном. На следующий день тщательно промойте горячей водой, а затем протрите поверхность половинкой лимона. Это дополнительно продезинфицирует и оставит свежий аромат.

  3. Герметичная защита от испарения. Накройте слив листом бумаги и сверху поставьте перевёрнутый стакан, наполненный водой. Такая "пробка" предотвратит испарение жидкости и не даст неприятным запахам проникнуть в дом.

С этим простым трюком по возвращении с отдыха вы откроете дверь не в душный и пахнущий дом, а в чистое и свежее пространство.

