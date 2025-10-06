Она вянет не от времени — главная ошибка, из-за которой зелень портится за два дня

Понять, почему зелень так быстро теряет свежесть, — уже половина решения. Вторую половину составляют правильные действия, которые помогут сохранить аромат и хруст до трёх недель — без химии, холодильных камер и кулинарных ухищрений.

Почему зелень портится быстрее других продуктов

Петрушка, укроп, кинза и другая зелень состоят почти на 90% из воды. Поэтому они мгновенно реагируют на любые изменения температуры и влажности. Стоит немного пересушить воздух — листья теряют влагу, становятся мягкими и темнеют. А если, наоборот, влажность слишком высокая, начинается процесс гниения.

Виновником ускоренной порчи часто становится сам покупатель: зелень хранят в герметичных пластиковых пакетах, где накапливается конденсат. Микрокапли воды оседают на листьях, перекрывают доступ кислорода, и уже через пару дней ароматный пучок превращается в скользкий комок.

Чтобы избежать этого, нужно создать для зелени среду, максимально близкую к той, в которой она росла: немного влаги и свободный доступ воздуха.

Как работает "ресторанный" метод

Профессиональные повара давно нашли идеальную формулу: умеренная влажность плюс вентиляция. Благодаря этому зелень остаётся сочной, но не прелой.

Пошаговая инструкция

Подготовка. Не мойте зелень перед хранением — это главная ошибка. Влага на листьях ускоряет процесс разложения. Просто удалите испорченные веточки и мусор. Создание кокона. Возьмите бумажные полотенца и слегка смочите их водой. Они должны быть влажными, но не мокрыми. Укладка. Разложите зелень в один слой на полотенцах. Не утрамбовывайте, чтобы листья могли "дышать". Скручивание. Сверните полотенца с зеленью в свободный рулон, как рулет. Хранение. Поместите рулон в зип-пакет или контейнер, но не закрывайте плотно — оставьте щель для воздуха.

Хранить зелень нужно не в овощном ящике, где слишком влажно, а в основном отделении холодильника. Так она сохранит аромат до трёх недель.

Сравнение методов хранения