Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:13

Эти овощи портятся в холоде быстрее, чем на жарком солнце: еда, которая там погибает первой

Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике

Холодильник стал привычным атрибутом каждой кухни. Кажется, что он способен продлить свежесть абсолютно любых продуктов. Однако у этого универсального помощника есть свои ограничения: не все овощи и фрукты одинаково хорошо переносят низкие температуры. Неправильное хранение может не только испортить вкус, но и ускорить порчу.

Картофель

Картофель любит прохладу и темноту, но вот холодильник ему противопоказан. Под воздействием низких температур крахмал быстро превращается в глюкозу, из-за чего клубни становятся сладковатыми и рыхлыми. Хранить картофель лучше в сухом помещении при температуре около 10 °C — в кладовке или тёмном шкафу.

Лук

Условия холодильника — влага и холод — приводят к тому, что лук начинает быстро портиться или выпускать зелёные ростки. Чтобы он сохранил плотность и вкус, выбирайте место с хорошей вентиляцией. Важно помнить: рядом с картофелем лук держать не стоит, иначе оба продукта испортятся быстрее.

Бананы

У этих фруктов тонкая и чувствительная кожура, которая реагирует на холод моментальным почернением. Внутри плоды становятся безвкусными и теряют аромат. Бананы лучше оставить при комнатной температуре, а если нужно замедлить их созревание — можно на короткое время убрать в холодильник, но съесть сразу после этого.

Авокадо

Неспелое авокадо в холоде "замораживает" процесс дозревания, а зрелый плод, наоборот, быстро теряет свою текстуру и становится кашеобразным. Чтобы добиться идеальной мягкости и вкуса, дайте фрукту полежать при комнатной температуре. Только после полного созревания его можно положить в холодильник на пару дней.

Баклажаны

Многие хозяйки ошибочно кладут баклажаны в холодильник. При низких температурах овощ быстро становится мягким, водянистым и безвкусным. Хранить его лучше в прохладном, но не холодном месте, где температура держится в районе 10 °C.

Помидоры

У томатов есть своя особенность: при хранении в холодильнике они теряют аромат и становятся "ватными". Оптимальное решение — держать их в тёмном месте при комнатной температуре. Так они сохранят естественную сладость и сочность.

Почему это важно

Многие продукты теряют питательную ценность и органолептические свойства именно из-за неправильных условий хранения. Знание простых правил позволяет дольше наслаждаться их вкусом и экономить семейный бюджет.

