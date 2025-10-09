Этот фрукт портится быстрее молока: как не выбросить деньги на ветер

Инжир — фрукт с характером: не каждому знаком, не каждый знает, как выбрать правильный. Его бархатистая кожица и нежная мякоть скрывают целый мир вкуса и пользы. Но чтобы сполна оценить этот дар природы, важно уметь отличить спелый плод от безвкусного или испорченного.

Как распознать хороший инжир

Первое, на что нужно обратить внимание, — это внешний вид. Поверхность качественного плода гладкая, без следов плесени и глубоких трещин. Допустимы лёгкие царапины, но крупные разрывы говорят о том, что фрукт переспел и может быть кисловатым.

Хвостик должен быть плотным и не ломаться при лёгком касании. Если он сухой и отваливается, плод уже потерял сочность. Цвет не является показателем сорта: инжир может быть зелёным, фиолетовым или почти чёрным. Главное, чтобы оттенок был равномерным, без бурых или серых пятен.

Форма зрелого плода — округлая или слегка вытянутая. Если инжир деформирован, внутри он, скорее всего, недозрел. Ещё один важный признак — вес. Хороший фрукт кажется тяжёлым для своих размеров, а лёгкий — значит пустой или высохший.

Консистенция и аромат

При лёгком нажатии спелый инжир должен быть мягким и немного упругим. Если он слишком твёрдый — не дозрел, а липкий или влажный — уже переспел.

Запах — сладкий, медовый, иногда с цветочным оттенком. Кислый аромат — первый сигнал, что фрукт начал портиться.

Таблица сравнения сортов инжира