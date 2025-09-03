Свежий хлеб и вздутие: кому стоит быть осторожным

Свежий хлеб — ароматный, мягкий и соблазнительный, но именно о нём чаще всего говорят как о вредном продукте. Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев пояснил, действительно ли тёплая выпечка опасна и кому стоит быть особенно осторожным.

Чем может навредить свежий хлеб

По словам специалиста, свежая выпечка не является ядом и не требует строгого запрета. Но в большом количестве она способна вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

"Свежий хлеб содержит много водяных паров и распаренной клейковины, из-за чего в желудке образуется плотный влажный комок. Это может стать причиной боли и вздутия", — отметил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Кроме того, хлеб богат углеводами FODMAPs, которые плохо усваиваются в тонком кишечнике и начинают бродить в толстом, вызывая газообразование. У людей с чувствительным ЖКТ это приводит к сильному вздутию.

Есть и ещё одна проблема: свежая выпечка имеет более высокий гликемический индекс, чем остывшая или подсушенная. Это значит, что уровень сахара в крови после её употребления повышается быстрее. Для людей с предиабетом, диабетом 2-го типа или метаболическим синдромом это может быть особенно нежелательно.

Когда хлеб становится фактором риска

Свежая белая булка или сдоба способны усугубить течение функциональной диспепсии, синдрома раздражённого кишечника, а также вызвать дискомфорт у людей с глютеновой непереносимостью или целиакией. При этих состояниях предпочтение следует отдавать безглютеновым альтернативам.

Для здорового человека несколько кусочков свежего хлеба не нанесут вреда, но регулярное переедание может перегружать пищеварение.

Какой хлеб выбрать

Тем, кто следит за весом или страдает заболеваниями ЖКТ, врачи рекомендуют остывший или слегка подсушенный хлеб. Лучше всего — цельнозерновой или приготовленный на закваске: он переваривается легче, дольше сохраняет чувство сытости и содержит больше клетчатки.

"Пациентам со вздутием живота стоит внимательно отслеживать количество съеденного хлеба и реакцию организма. Людям с синдромом раздражённого кишечника полезно попробовать безглютеновый хлеб и сравнить своё самочувствие", — пояснил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Тем, у кого нет проблем с глютеном, тоже стоит включать в рацион цельнозерновой хлеб. В нём много витаминов группы B, железа, фолиевой кислоты и пищевых волокон. Они питают полезные бактерии кишечника, помогают формировать жирные кислоты, укрепляющие кишечный барьер, снижают воспаление и уменьшают риск колоректального рака.

Полезные свойства хлеба

Несмотря на критику низкоуглеводных диет, качественный хлеб способен приносить пользу. Он:

• улучшает работу кишечника благодаря клетчатке и пребиотикам;

• поддерживает иммунную систему за счёт увеличения числа бифидобактерий;

• способствует более длительному насыщению, если употреблять его с белком и полезными жирами.

Итог

Свежий хлеб действительно может доставить неудобства пищеварению, особенно у людей с чувствительным ЖКТ или нарушением обмена углеводов. Но полностью отказываться от хлеба не нужно. Достаточно выбирать цельнозерновые или безглютеновые сорта, давать выпечке остыть и употреблять её в умеренном количестве.