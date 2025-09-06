Зимний холод — не приговор: вот почему базилик чувствует себя лучше в квартире

Базилик — один из самых летних ароматов, без которого трудно представить себе кухню любителей средиземноморских блюд. Но совсем не обязательно отказываться от свежих листьев в холодное время года. При правильном уходе этот теплолюбивый житель тропиков может радовать зеленью даже зимой.

Как помочь базилику перезимовать

Растение плохо переносит понижение температуры ниже +10 °C. Поэтому ещё до первых холодов стоит перенести его в дом. Лучшее место — светлое помещение, где поддерживается температура в пределах +15…+20 °C.

Если летом куст рос на грядке, его аккуратно пересаживают в просторный горшок с питательным и рыхлым грунтом. Чем больше земли будет вокруг корней, тем устойчивее себя будет чувствовать базилик в осенне-зимний период.

Полив в этот сезон нужно сократить. Земля должна просыхать почти полностью, прежде чем вы снова польёте растение. Избегайте соседства с батареями и обогревателями: пересушенный воздух привлекает вредителей.

Чтобы не допустить появления паутинного клеща и тли, достаточно регулярно осматривать листья. При первых признаках заселения помогает лёгкое опрыскивание чистой водой.

Советы по уходу в квартире

Ставьте горшок на южное или восточное окно, где больше всего света.

Если день короткий, используйте фитолампу.

Раз в месяц добавляйте в воду для полива жидкое удобрение для зелени.

Такой уход позволит сохранить не только декоративность, но и ароматность листьев.

Где использовать ароматные листья

Многие привыкли к тому, что базилик — это неизменный спутник пиццы и пасты. Но его возможности куда шире.

Зелень прекрасно оттеняет вкус овощных супов и салатов. Попробуйте, например, лёгкий "зелёный богиня" соус на основе тыквенных семечек и свежего базилика — он отлично подойдёт к овощам или рыбе.

Ещё один вариант — крем-суп из кабачков с добавлением этой пряной травы. Блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным.

А нежный гороховый суп можно готовить и зимой: для него подойдёт замороженный горошек. Несколько свежих листочков базилика добавят яркости вкусу и сделают привычное блюдо праздничным.

Если позаботиться о растении заранее, не нужно будет отказываться от свежих листьев даже в январе. Базилик способен чувствовать себя неплохо и в квартире — важно лишь подобрать ему свет, умеренный полив и защиту от сухого воздуха.