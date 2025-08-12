Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:57

От выхлопных газов к ароматам природы: как меняется жизнь питомца за городом

Как подготовить питомца к выезду на природу: советы ветеринаров

С праздником Весны и Труда, дорогие читатели! Надеемся, вам удалось выбраться за город — подышать свежим воздухом, насладиться природой. А вот задумывались ли вы, ощущают ли ваши питомцы эту весеннюю свежесть так же, как вы? Чувствуют ли они аромат молодой листвы, травы или цветов? Одно можно сказать точно — запах шашлыка они улавливают мгновенно!

Как свежий воздух влияет на питомцев?

Эксперты подтверждают: собаки и кошки действительно ощущают разницу между городским и загородным воздухом. Качество окружающей среды влияет не только на людей, но и на здоровье животных.

В квартирах, особенно с односторонним проветриванием, воздух часто застаивается. Даже открытые окна пропускают пыль, выхлопные газы и другие загрязнения — вдохнуть полной грудью не получится. А вот прогулки в лесу или жизнь на даче пойдут на пользу и вам, и вашему питомцу.

Как безопасно вывезти питомца за город?

Если вы собираетесь взять собаку или кошку на природу, важно подготовиться:

  • сделать прививки (особенно от бешенства);
  • обработать от клещей и блох;
  • надеть ошейник с адресником;
  • взять всё необходимое в дорогу;
  • регулярно осматривать шерсть на наличие клещей.

