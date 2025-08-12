От выхлопных газов к ароматам природы: как меняется жизнь питомца за городом
С праздником Весны и Труда, дорогие читатели! Надеемся, вам удалось выбраться за город — подышать свежим воздухом, насладиться природой. А вот задумывались ли вы, ощущают ли ваши питомцы эту весеннюю свежесть так же, как вы? Чувствуют ли они аромат молодой листвы, травы или цветов? Одно можно сказать точно — запах шашлыка они улавливают мгновенно!
Как свежий воздух влияет на питомцев?
Эксперты подтверждают: собаки и кошки действительно ощущают разницу между городским и загородным воздухом. Качество окружающей среды влияет не только на людей, но и на здоровье животных.
В квартирах, особенно с односторонним проветриванием, воздух часто застаивается. Даже открытые окна пропускают пыль, выхлопные газы и другие загрязнения — вдохнуть полной грудью не получится. А вот прогулки в лесу или жизнь на даче пойдут на пользу и вам, и вашему питомцу.
Как безопасно вывезти питомца за город?
Если вы собираетесь взять собаку или кошку на природу, важно подготовиться:
- сделать прививки (особенно от бешенства);
- обработать от клещей и блох;
- надеть ошейник с адресником;
- взять всё необходимое в дорогу;
- регулярно осматривать шерсть на наличие клещей.
