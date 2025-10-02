До 10 раз за день и даже ночью: когда мочеиспускание становится тревожным симптомом

Многие склонны не придавать значения изменениям в привычках организма, особенно если они не вызывают сильного дискомфорта. Одним из таких признаков является учащённое мочеиспускание. Однако врачи предупреждают: этот симптом может говорить о первых нарушениях в работе мочеполовой системы и требует внимательного отношения.

"Чаще всего пациенты не обращают внимания на учащенное мочеиспускание, хотя это один из первых сигналов возможных нарушений в работе мочеполовой системы", — подчеркнул уролог-андролог Владислав Гладышев.

Почему учащённое мочеиспускание опасно

Причины подобного состояния могут быть разными — от банального переохлаждения до серьёзных заболеваний почек и мочевого пузыря. Главный риск заключается в том, что многие люди воспринимают частые позывы к мочеиспусканию как возрастную норму или последствие обильного питья. На деле это может быть сигналом следующих проблем:

воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря;

мочекаменная болезнь;

нарушение функции предстательной железы у мужчин;

сахарный диабет;

хроническая почечная недостаточность.

Сравнение: норма и патология