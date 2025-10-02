Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 7:31

До 10 раз за день и даже ночью: когда мочеиспускание становится тревожным симптомом

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой

Многие склонны не придавать значения изменениям в привычках организма, особенно если они не вызывают сильного дискомфорта. Одним из таких признаков является учащённое мочеиспускание. Однако врачи предупреждают: этот симптом может говорить о первых нарушениях в работе мочеполовой системы и требует внимательного отношения.

"Чаще всего пациенты не обращают внимания на учащенное мочеиспускание, хотя это один из первых сигналов возможных нарушений в работе мочеполовой системы", — подчеркнул уролог-андролог Владислав Гладышев.

Почему учащённое мочеиспускание опасно

Причины подобного состояния могут быть разными — от банального переохлаждения до серьёзных заболеваний почек и мочевого пузыря. Главный риск заключается в том, что многие люди воспринимают частые позывы к мочеиспусканию как возрастную норму или последствие обильного питья. На деле это может быть сигналом следующих проблем:

  • воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря;

  • мочекаменная болезнь;

  • нарушение функции предстательной железы у мужчин;

  • сахарный диабет;

  • хроническая почечная недостаточность.

Сравнение: норма и патология

Ситуация Что считается нормой Когда стоит насторожиться
Количество мочеиспусканий 4-7 раз в день при нормальном питьевом режиме Более 10 раз в день, включая ночные походы
Причины Обильное питьё, кофе, арбузы Постоянные частые позывы без связи с питанием
Состояние здоровья Нет боли и дискомфорта Боль, рези, чувство неполного опорожнения
Дополнительные признаки Отсутствуют Отёки, слабость, изменение цвета мочи

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник: фиксируйте частоту мочеиспусканий и количество выпитой жидкости.

  2. Исключите продукты с мочегонным эффектом (кофе, алкоголь) на время наблюдения.

  3. При появлении боли, резей или ночных пробуждений — срочно обратитесь к врачу.

  4. Сдайте общий анализ мочи и крови для выявления скрытых проблем.

  5. Проходите профилактические осмотры не реже одного раза в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать частые позывы → развитие хронического заболевания → обратиться к урологу при первых симптомах.

  • Самолечение антибиотиками → нарушение микрофлоры и резистентность → пройти диагностику и получить назначение врача.

  • Списывать всё на возраст → пропустить серьёзную патологию почек → регулярные анализы и УЗИ.

А что если…

А что если учащённое мочеиспускание вызвано не болезнью, а образом жизни? Например, летом при жаре и большом количестве воды это вполне нормально. Важно отличать временные факторы от постоянных симптомов. Если частые походы в туалет сохраняются больше недели, лучше обратиться за консультацией.

FAQ

Сколько раз в день нормально мочиться?
В среднем от 4 до 7 раз при обычном питьевом режиме.

Почему ночью чаще хочется в туалет?
Ночное мочеиспускание может указывать на проблемы с почками или простатой.

Может ли учащённое мочеиспускание быть связано с диетой?
Да, продукты с мочегонным эффектом (арбуз, кофе, зелёный чай) временно усиливают позывы.

