Просыпаетесь по ночам в туалет? Организм может подавать тревожный сигнал

Редкие походы в туалет ночью — явление нормальное, особенно после обильного ужина или чашки чая перед сном. Но если пробуждения становятся регулярными и нарушают ночной отдых, стоит обратить внимание на здоровье. Частое мочеиспускание может быть не просто неприятностью, а симптомом серьёзных заболеваний.

Испанский врач-диетолог Ботикария Гарсия рассказала в интервью порталу 20minutos, почему нельзя игнорировать этот симптом и к каким последствиям он может привести.

"Симптом связан с повышенным риском летального исхода. Частые позывы в туалет в ночное время, когда регулярно нарушается сон, значительно снижают качество жизни", — предупредила доктор Ботикария Гарсия.

Когда ночные позывы становятся проблемой

Одно-два ночных пробуждения для похода в туалет — вариант нормы, особенно в жару или после приёма жидкости перед сном. Но если человек просыпается три и более раз, это уже повод обратиться к врачу.

Медицинское название этого состояния — никтурия. Оно может быть связано как с нарушением функции почек, так и с изменениями в работе сердца, эндокринной системы или мочевого пузыря.

"Симптом может указывать на диабет, сердечную недостаточность, патологии простаты, инфекции мочевыводящих путей", — уточнила Гарсия.

Почему это опасно

Проблема ночных пробуждений заключается не только в дискомфорте. Нарушение сна приводит к хроническому стрессу организма. Когда человек просыпается по нескольку раз за ночь, снижается уровень мелатонина и серотонина, ухудшается восстановление сердечно-сосудистой системы и мозга.

В результате появляется дневная сонливость, раздражительность, падает концентрация и работоспособность.

"Утром человек жалуется на сильную усталость, снижение работоспособности, ухудшение настроения", — пояснила Гарсия.

Исследования показывают, что частые ночные пробуждения повышают риск сердечных заболеваний, инсультов и метаболических нарушений.

Основные причины частого мочеиспускания