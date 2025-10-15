Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Совмещённый санузел
Совмещённый санузел
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:17

Просыпаетесь по ночам в туалет? Организм может подавать тревожный сигнал

Испанский врач Гарсия: частые ночные походы в туалет могут быть признаком серьёзных заболеваний

Редкие походы в туалет ночью — явление нормальное, особенно после обильного ужина или чашки чая перед сном. Но если пробуждения становятся регулярными и нарушают ночной отдых, стоит обратить внимание на здоровье. Частое мочеиспускание может быть не просто неприятностью, а симптомом серьёзных заболеваний.

Испанский врач-диетолог Ботикария Гарсия рассказала в интервью порталу 20minutos, почему нельзя игнорировать этот симптом и к каким последствиям он может привести.

"Симптом связан с повышенным риском летального исхода. Частые позывы в туалет в ночное время, когда регулярно нарушается сон, значительно снижают качество жизни", — предупредила доктор Ботикария Гарсия.

Когда ночные позывы становятся проблемой

Одно-два ночных пробуждения для похода в туалет — вариант нормы, особенно в жару или после приёма жидкости перед сном. Но если человек просыпается три и более раз, это уже повод обратиться к врачу.

Медицинское название этого состояния — никтурия. Оно может быть связано как с нарушением функции почек, так и с изменениями в работе сердца, эндокринной системы или мочевого пузыря.

"Симптом может указывать на диабет, сердечную недостаточность, патологии простаты, инфекции мочевыводящих путей", — уточнила Гарсия.

Почему это опасно

Проблема ночных пробуждений заключается не только в дискомфорте. Нарушение сна приводит к хроническому стрессу организма. Когда человек просыпается по нескольку раз за ночь, снижается уровень мелатонина и серотонина, ухудшается восстановление сердечно-сосудистой системы и мозга.

В результате появляется дневная сонливость, раздражительность, падает концентрация и работоспособность.

"Утром человек жалуется на сильную усталость, снижение работоспособности, ухудшение настроения", — пояснила Гарсия.

Исследования показывают, что частые ночные пробуждения повышают риск сердечных заболеваний, инсультов и метаболических нарушений.

Основные причины частого мочеиспускания

Возможная причина Механизм Сопутствующие признаки
Сахарный диабет Избыточный уровень сахара заставляет почки выводить лишнюю глюкозу с водой Сильная жажда, похудение, усталость
Сердечная недостаточность Жидкость накапливается в тканях днём и выводится ночью Отёки ног, одышка, быстрая утомляемость
Проблемы с простатой Давление увеличенной железы на мочевой пузырь Слабая струя, частые позывы, неполное опорожнение
Инфекция мочевыводящих путей Воспаление раздражает стенки мочевого пузыря Жжение, боль, повышение температуры
Приём мочегонных препаратов Активное выведение жидкости Частое мочеиспускание и жажда

Когда обращаться к врачу

Если ночные позывы повторяются чаще трёх раз за ночь и сопровождаются жжением, болью, изменением цвета мочи или выраженной слабостью — нужно обратиться к терапевту, урологу или эндокринологу.

Врач проведёт анализы крови и мочи, измерит уровень глюкозы, проверит работу сердца и почек. Иногда назначаются УЗИ мочевого пузыря и простаты, а также гормональные тесты.

Чем раньше выявлена причина, тем выше шанс предотвратить осложнения.

Советы шаг за шагом: как снизить ночные позывы

  1. Ограничьте жидкость перед сном. Не пейте за 2-3 часа до отдыха, особенно чай, кофе и алкоголь.

  2. Следите за рационом. Солёная пища и копчёности задерживают воду в организме.

  3. Контролируйте уровень сахара и давления. Эти показатели напрямую связаны с работой почек.

  4. Регулярно проходите обследования. Анализы крови и мочи помогают выявить нарушения на ранней стадии.

  5. Создайте условия для спокойного сна. Температура в спальне 18-20 °C, минимум света и шума.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать частые пробуждения.
    Последствие: развитие хронической усталости и прогрессирование болезни.
    Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках.

  • Ошибка: принимать мочегонные препараты самостоятельно.
    Последствие: обезвоживание и потеря электролитов.
    Альтернатива: лечение под контролем специалиста.

  • Ошибка: считать, что проблема — только "возрастная".
    Последствие: поздняя диагностика серьёзных заболеваний.
    Альтернатива: проверка сердца, почек и уровня сахара.

А что если причина в стрессе?

Иногда учащённое мочеиспускание связано не с органическими патологиями, а с тревожным состоянием. Стресс активирует симпатическую нервную систему, повышая тонус мочевого пузыря. Это особенно характерно для женщин.

В таких случаях помогает расслабление, дыхательные практики, режим сна и умеренные физические нагрузки. Но исключить другие причины всё равно должен врач.

