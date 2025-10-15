Просыпаетесь по ночам в туалет? Организм может подавать тревожный сигнал
Редкие походы в туалет ночью — явление нормальное, особенно после обильного ужина или чашки чая перед сном. Но если пробуждения становятся регулярными и нарушают ночной отдых, стоит обратить внимание на здоровье. Частое мочеиспускание может быть не просто неприятностью, а симптомом серьёзных заболеваний.
Испанский врач-диетолог Ботикария Гарсия рассказала в интервью порталу 20minutos, почему нельзя игнорировать этот симптом и к каким последствиям он может привести.
"Симптом связан с повышенным риском летального исхода. Частые позывы в туалет в ночное время, когда регулярно нарушается сон, значительно снижают качество жизни", — предупредила доктор Ботикария Гарсия.
Когда ночные позывы становятся проблемой
Одно-два ночных пробуждения для похода в туалет — вариант нормы, особенно в жару или после приёма жидкости перед сном. Но если человек просыпается три и более раз, это уже повод обратиться к врачу.
Медицинское название этого состояния — никтурия. Оно может быть связано как с нарушением функции почек, так и с изменениями в работе сердца, эндокринной системы или мочевого пузыря.
"Симптом может указывать на диабет, сердечную недостаточность, патологии простаты, инфекции мочевыводящих путей", — уточнила Гарсия.
Почему это опасно
Проблема ночных пробуждений заключается не только в дискомфорте. Нарушение сна приводит к хроническому стрессу организма. Когда человек просыпается по нескольку раз за ночь, снижается уровень мелатонина и серотонина, ухудшается восстановление сердечно-сосудистой системы и мозга.
В результате появляется дневная сонливость, раздражительность, падает концентрация и работоспособность.
"Утром человек жалуется на сильную усталость, снижение работоспособности, ухудшение настроения", — пояснила Гарсия.
Исследования показывают, что частые ночные пробуждения повышают риск сердечных заболеваний, инсультов и метаболических нарушений.
Основные причины частого мочеиспускания
|Возможная причина
|Механизм
|Сопутствующие признаки
|Сахарный диабет
|Избыточный уровень сахара заставляет почки выводить лишнюю глюкозу с водой
|Сильная жажда, похудение, усталость
|Сердечная недостаточность
|Жидкость накапливается в тканях днём и выводится ночью
|Отёки ног, одышка, быстрая утомляемость
|Проблемы с простатой
|Давление увеличенной железы на мочевой пузырь
|Слабая струя, частые позывы, неполное опорожнение
|Инфекция мочевыводящих путей
|Воспаление раздражает стенки мочевого пузыря
|Жжение, боль, повышение температуры
|Приём мочегонных препаратов
|Активное выведение жидкости
|Частое мочеиспускание и жажда
Когда обращаться к врачу
Если ночные позывы повторяются чаще трёх раз за ночь и сопровождаются жжением, болью, изменением цвета мочи или выраженной слабостью — нужно обратиться к терапевту, урологу или эндокринологу.
Врач проведёт анализы крови и мочи, измерит уровень глюкозы, проверит работу сердца и почек. Иногда назначаются УЗИ мочевого пузыря и простаты, а также гормональные тесты.
Чем раньше выявлена причина, тем выше шанс предотвратить осложнения.
Советы шаг за шагом: как снизить ночные позывы
-
Ограничьте жидкость перед сном. Не пейте за 2-3 часа до отдыха, особенно чай, кофе и алкоголь.
-
Следите за рационом. Солёная пища и копчёности задерживают воду в организме.
-
Контролируйте уровень сахара и давления. Эти показатели напрямую связаны с работой почек.
-
Регулярно проходите обследования. Анализы крови и мочи помогают выявить нарушения на ранней стадии.
-
Создайте условия для спокойного сна. Температура в спальне 18-20 °C, минимум света и шума.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать частые пробуждения.
Последствие: развитие хронической усталости и прогрессирование болезни.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках.
-
Ошибка: принимать мочегонные препараты самостоятельно.
Последствие: обезвоживание и потеря электролитов.
Альтернатива: лечение под контролем специалиста.
-
Ошибка: считать, что проблема — только "возрастная".
Последствие: поздняя диагностика серьёзных заболеваний.
Альтернатива: проверка сердца, почек и уровня сахара.
А что если причина в стрессе?
Иногда учащённое мочеиспускание связано не с органическими патологиями, а с тревожным состоянием. Стресс активирует симпатическую нервную систему, повышая тонус мочевого пузыря. Это особенно характерно для женщин.
В таких случаях помогает расслабление, дыхательные практики, режим сна и умеренные физические нагрузки. Но исключить другие причины всё равно должен врач.
