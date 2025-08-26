Гастрит есть не у всех: под диагнозом может скрываться другое
Редкая изжога после тяжёлой еды не представляет угрозы, но если она появляется чаще раза в неделю — это повод насторожиться. Гастроэнтеролог-гепатолог, автор соцсети "Одноклассники" Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему такой симптом нельзя игнорировать.
Почему частая изжога опасна
"Эпизодическая изжога после шашлыка не страшна, но если она мучит вас чаще раза в неделю, — это тревожный звонок. Постоянный заброс кислоты сжигает пищевод, приводя к эрозиям и даже предраку. Не списывайте симптом на понятную причину — пора к врачу", — подчеркнул Вялов.
Он добавил, что гастрит есть далеко не у всех, вопреки распространённому мифу. Часто под этим диагнозом скрывается функциональная диспепсия — нарушение моторики желудка без воспаления.
Настоящие причины гастрита
- бактерия Helicobacter pylori,
- некоторые лекарства.
При этом переедание или острая пища не вызывают гастрит, а лишь усиливают уже имеющиеся проявления.
Осторожно с антибиотиками
Врач предостерёг от лечения всей семьи при обнаружении хеликобактера у одного из домочадцев.
"Обнаружив хеликобактер у одного члена семьи, не стоит лечить всех для профилактики. Эта бактерия не так заразна. Правильная тактика: проверить всех домочадцев и пройти терапию только тем, у кого тест положительный. Беспричинный приём антибиотиков вредит микрофлоре и повышает устойчивость бактерий", — отметил эксперт.
