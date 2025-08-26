Гастрит есть не у всех: под диагнозом может скрываться другое

Редкая изжога после тяжёлой еды не представляет угрозы, но если она появляется чаще раза в неделю — это повод насторожиться. Гастроэнтеролог-гепатолог, автор соцсети "Одноклассники" Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему такой симптом нельзя игнорировать.

Почему частая изжога опасна

"Эпизодическая изжога после шашлыка не страшна, но если она мучит вас чаще раза в неделю, — это тревожный звонок. Постоянный заброс кислоты сжигает пищевод, приводя к эрозиям и даже предраку. Не списывайте симптом на понятную причину — пора к врачу", — подчеркнул Вялов.

Он добавил, что гастрит есть далеко не у всех, вопреки распространённому мифу. Часто под этим диагнозом скрывается функциональная диспепсия — нарушение моторики желудка без воспаления.

Настоящие причины гастрита

бактерия Helicobacter pylori,

некоторые лекарства.

При этом переедание или острая пища не вызывают гастрит, а лишь усиливают уже имеющиеся проявления.

Осторожно с антибиотиками

Врач предостерёг от лечения всей семьи при обнаружении хеликобактера у одного из домочадцев.