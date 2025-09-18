Эти советы врачей помогут часто летающим пассажирам

Путешествия открывают новые горизонты, но регулярные перелёты становятся испытанием для организма. Сухой воздух, перепады давления, ограниченное пространство и смена часовых поясов постепенно сказываются на здоровье. Врачи отмечают: при правильном подходе последствия можно минимизировать.

Вода и питание

Главный совет врачей — поддерживать водный баланс. Воздух в самолёте суше, чем в пустыне, поэтому обезвоживание наступает быстрее. Пить небольшими глотками каждые полчаса полезнее, чем выпить литр сразу. Кофеин и алкоголь лучше ограничить: они усиливают сухость и усталость. В еде предпочтительнее лёгкие белки и овощи.

Движение и упражнения

Долгие часы в кресле увеличивают риск тромбозов и отёков. Врачи рекомендуют каждые 1-2 часа вставать и разминать ноги. Простая гимнастика в кресле — вращение стопами, подъемы на носки — помогает поддерживать кровообращение. Для часто летающих пассажиров компрессионные носки становятся обязательным аксессуаром.

Сон и режим

Частые перелёты сбивают биоритмы. Врачи советуют выбирать рейсы в соответствии с привычным режимом сна или заранее корректировать его на 30-60 минут за несколько дней. Маска для глаз, беруши и удобная подушка помогают быстрее восстановиться в полёте.

Иммунитет и профилактика

Скопление людей в замкнутом пространстве повышает риск простуд. Врачи рекомендуют тщательно мыть руки, использовать антисептики и увлажнять слизистую носа. Витаминная поддержка и правильный режим сна укрепляют иммунитет между рейсами.

Психологический комфорт

Стресс от постоянных перелётов не менее опасен, чем физическая нагрузка. Чтобы снизить тревогу, врачи советуют использовать дыхательные практики, медитацию и планирование времени на отдых после рейсов.

Частые перелёты — это испытание для организма, но не приговор. Вода, правильное питание, движение, режим сна и забота об иммунитете помогают сохранить здоровье. Следуя простым медицинским советам, можно сделать жизнь в постоянных путешествиях более комфортной и безопасной.