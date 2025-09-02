Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ла-Рош-Гийон
Ла-Рош-Гийон
© commons.wikimedia.org by Pierre Poschadel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:48

Французы называют эту деревню самой красивой: туристы приезжают снова и снова

Ла-Рош-Гийон под Парижем вошёл в список самых красивых деревень Франции

Менее чем в часе езды от столицы скрывается место, которое словно ускользнуло от времени. Ла-Рош-Гийон в долине Валь-д'Уаз вновь получил престижное звание — его включили в список "Самых красивых деревень Франции".

Это признание стало подтверждением того, что прошлое и настоящее здесь удивительно переплетаются: средневековые стены соседствуют с уютными улочками, а неторопливая жизнь деревни — с оживлёнными ярмарками и фестивалями.

Сокровища архитектуры и истории

За строгими стенами крепости и каменными домами Ла-Рош-Гийон хранит многовековую историю. Старинные прачечные, фахверковые здания и церкви напоминают о времени, когда жизнь здесь текла вокруг ремесла и земли.

Каждая постройка, словно музейный экспонат, прошла строгий отбор — ведь в список "Самых красивых деревень Франции" попадают только те места, где удалось сохранить подлинность архитектуры и гармонию с природой.

Буколические пейзажи и вкусы региона

Ла-Рош-Гийон влечёт не только историей, но и природой. Зеленые долины, живописные тропы и панорамные виды, меняющиеся в зависимости от времени года, делают прогулки здесь настоящим эстетическим наслаждением.

Туристы находят здесь не только красивые кадры для фото, но и новые гастрономические открытия. Местные сыры, сладости и вино становятся частью особого опыта — сочетания зрительных впечатлений и вкусовых открытий.

Признание и новые перспективы

Для жителей звание "Самая красивая деревня Франции" — это не просто почётная отметка. Это благодарность за многолетнюю работу по сохранению наследия. Ассоциации, волонтёры и местные власти вместе делают всё, чтобы деревня оставалась живой и гостеприимной.

Такой титул напрямую влияет и на экономику: по статистике, число туристов в подобных местах возрастает в среднем на 30%. Для Ла-Рош-Гийона это шанс не только увеличить поток гостей, но и привлечь внимание к необходимости беречь это хрупкое наследие.

Французское искусство жить

Сегодня Ла-Рош-Гийон стал настоящим символом французского искусства жить. Он доказывает: чтобы ощутить атмосферу старины и красоту природы, не нужно отправляться в далёкие путешествия. Достаточно лишь свернуть с шумных дорог Парижа — и перед глазами открывается мир, где гармония истории и современности создаёт незабываемый опыт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куда поехать в Японии: острова Наосима и Якусима, храмы Коя-сана 01.09.2025 в 18:54

Киото в цветах, Токио в огнях: контрасты, ради которых едут в Японию

Япония — удивительный коктейль традиций и технологий, от покойных храмов до сверкающих мегаполисов. Узнайте, что скрывают её уголки.

Читать полностью » Данные Flightradar24 опровергли сообщения о проблемах с GPS у самолёта главы Еврокомиссии вчера в 18:41

GPS-сигнал у самолёта главы Еврокомиссии и скандал в СМИ: неожиданный поворот

Данные Flightradar24 опровергают сообщения о сбое GPS во время перелёта Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию. Что на самом деле произошло?

Читать полностью » Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна 01.09.2025 в 17:52

Сауны, море и леса в городе: как эстонцы спасаются от хандры

Таллинн, город-сказка, предлагает уникальное сочетание средневековья и цифрового будущего. Откройте для себя волшебные уголки, лучшие фестивали и секреты отдыха в любое время года.

Читать полностью » В греческих отелях остатки со шведского стола передают в благотворительные организации вчера в 17:01

Шведский стол, который экономит ресурсы: новая формула гостиничного бизнеса

Гостиницы Греции иначе подходят к проблеме пищевых отходов – 1 миллиард тонн еды выбрасывается ежегодно. Узнайте, как они внедряют инновации и экономят ресурсы.

Читать полностью » Эксперты: в Европе формат all inclusive отличается от Турции акцентом на кухню и культурные впечатления вчера в 15:44

Европа бросает вызов Турции: где all inclusive уже не хуже "турецкой классики"

Мечтаете о европейском all inclusive, как в Турции? Узнайте, какие курорты предлагают идеальный отдых без лишних затрат и с отменным сервисом.

Читать полностью » Росаккредитация: более 6 тысяч гостиниц приостановили работу из-за отсутствия классификации вчера в 14:41

Шесть тысяч гостиниц в подвешенном состоянии: индустрия балансирует между штрафами и выживанием

С 1 сентября 2023 года в гостиничном бизнесе России действуют жесткие правила классификации. Узнайте, какие последствия ждут нарушителей и как избежать штрафов.

Читать полностью » В Дубае 1 октября возобновят работу танцующего фонтана у Бурдж-Халифа после реконструкции вчера в 13:38

Фонтан у Бурдж-Халифа оживает снова — туристов ждёт премьера сезона

Танцующий фонтан в Дубае вновь открывается 1 октября 2025 года с обновленной хореографией и современными технологиями. Узнайте, что изменилось и чего ждать.

Читать полностью » Топ лёгких маршрутов для первого треккинга в России вчера в 12:14

Первый поход в горы: куда идти, чтобы полюбить тропы

Первый поход в горы не должен быть испытанием. В России есть лёгкие маршруты, которые подойдут новичкам и подарят удовольствие от треккинга.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Авто и мото

Автоэлектрики объяснили, зачем хранить старый аккумулятор после замены
Еда

Рецепт салата с блинами и курицей
Спорт и фитнес

Велосипедные скручивания: какие мышцы работают — объяснил тренер Нико Гонсалес
Питомцы

Владельцы чёрных кошек опровергли мифы о несчастьях и предрассудках
Садоводство

Прекращение удобрений в сентябре помогает однолетним цветам избежать повреждений от заморозков
Дом

Покупателям квартир советуют изучать отзывы жильцов и чаты домов
Спорт и фитнес

Сочетание лёгких и тяжёлых весов наиболее эффективно для похудения — тренер Лорен Фортнер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet