Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:02

Индейка по-французски: от простоты к изысканности на вашем столе

Приготовление индейки по-французски: что нужно знать перед началом

Вы когда-нибудь пробовали индейку по-французски? Это не просто мясное блюдо, а настоящая симфония вкусов, которая порадует вас и ваших близких. Сочетание нежного мяса индейки, картофеля и сыра создаёт невероятно аппетитный результат. Давайте разберёмся, как его приготовить!

Ингредиенты

  • Индейка — 500 г
  • Картошка — 400 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Сметана — 150 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и специи по вкусу

Пошаговый процесс

Начните с выбора мяса индейки. Лучше всего использовать филе бедра, оно более сочное. Очистите картофель от кожуры и промойте. Нарежьте индейку небольшими кусочками и слегка отбейте их. Очистите лук, промойте его и нарежьте полукольцами.

Возьмите жаропрочную форму, смажьте её растительным маслом и выложите кусочки мяса, посыпая их луком, солью и специями. Нарежьте половину картофеля кружочками и выложите в форму. Смажьте сметаной. Шампиньоны промойте и нарежьте. Разложите их по картофелю, приправьте солью и специями.

Выложите оставшийся картофель, смажьте сметаной. Нарежьте помидоры и выложите их сверху. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40-50 минут. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился.

Индейка по-французски готова! Подавайте её горячей, наслаждайтесь вкусом и ароматом.

