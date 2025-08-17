Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гратен из картофеля и сыра с чесноком
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:42

Почему эту картошку называют французской? Секрет идеального ужина без хлопот

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт

Хотите приготовить аппетитное и сытное блюдо без лишних хлопот? Картошка по-французски с фаршем и сыром — отличный вариант! Всё готовится в одной посуде: нежная картошка, сочный фарш и румяная сырная корочка.

Что понадобится

  • Картофель — 800 г
  • Мясной фарш — 400 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Молоко — 100 мл
  • Сметана — 100 г
  • Карри — 1/2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Разогрейте духовку до 180°С. Сыр натрите на крупной тёрке. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками — чем тоньше, тем вкуснее. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите картофель слоем, слегка посолите и поперчите. Распределите фарш (можно не солить, если сыр и заливка уже солёные). Посыпьте тёртым сыром.

Смешайте молоко, сметану, карри, соль и перец. Равномерно полейте блюдо. Запекайте 40-45 минут до румяной корочки. Если верх подгорает, накройте фольгой (но не касайтесь сыра!). Готово! Подавайте горячим — аромат и вкус не оставят никого равнодушным.

