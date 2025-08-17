Почему эту картошку называют французской? Секрет идеального ужина без хлопот

Хотите приготовить аппетитное и сытное блюдо без лишних хлопот? Картошка по-французски с фаршем и сыром — отличный вариант! Всё готовится в одной посуде: нежная картошка, сочный фарш и румяная сырная корочка.

Что понадобится

Картофель — 800 г

Мясной фарш — 400 г

Твёрдый сыр — 100 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Молоко — 100 мл

Сметана — 100 г

Карри — 1/2 ч. л.

Как приготовить

Разогрейте духовку до 180°С. Сыр натрите на крупной тёрке. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками — чем тоньше, тем вкуснее. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите картофель слоем, слегка посолите и поперчите. Распределите фарш (можно не солить, если сыр и заливка уже солёные). Посыпьте тёртым сыром.

Смешайте молоко, сметану, карри, соль и перец. Равномерно полейте блюдо. Запекайте 40-45 минут до румяной корочки. Если верх подгорает, накройте фольгой (но не касайтесь сыра!). Готово! Подавайте горячим — аромат и вкус не оставят никого равнодушным.