Запечённая свинина: простое блюдо с неожиданным вкусом

Кто устоит перед сочным кусочком свинины под золотистой сырной корочкой, с ароматными грибами и нежными овощами? Это блюдо давно завоевало любовь на постсоветском пространстве — оно идеально и для праздника, и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

Свинина (окорок или шейная часть) — 450 г

Шампиньоны (или другие грибы) — 500 г

Лук репчатый (крупный) — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сметана — 140 г

Твёрдый сыр — 150 г

Соль, прованские травы, растительное масло — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выберите свинину с небольшими жировыми прослойками — так блюдо получится сочнее. Нарежьте мясо на куски толщиной 2 см, слегка отбейте, посолите и приправьте. Оставьте пропитаться специями. Лук нарежьте полукольцами и пассеруйте до лёгкой золотистости. Грибы обжарьте отдельно до румянца, слегка посолив.

Выложите в форму слоями:

свинина

лук

грибы

кружочки помидоров

сметана

Готовьте в духовке при 190°C 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тёртым сыром — он должен расплавиться и покрыть блюдо аппетитной корочкой. Подавайте с гарниром или свежими овощами.

Почему это блюдо стоит попробовать?