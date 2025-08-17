Запечённая свинина: простое блюдо с неожиданным вкусом
Кто устоит перед сочным кусочком свинины под золотистой сырной корочкой, с ароматными грибами и нежными овощами? Это блюдо давно завоевало любовь на постсоветском пространстве — оно идеально и для праздника, и для уютного семейного ужина.
Ингредиенты
- Свинина (окорок или шейная часть) — 450 г
- Шампиньоны (или другие грибы) — 500 г
- Лук репчатый (крупный) — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Сметана — 140 г
- Твёрдый сыр — 150 г
- Соль, прованские травы, растительное масло — по вкусу
Пошаговый рецепт
Выберите свинину с небольшими жировыми прослойками — так блюдо получится сочнее. Нарежьте мясо на куски толщиной 2 см, слегка отбейте, посолите и приправьте. Оставьте пропитаться специями. Лук нарежьте полукольцами и пассеруйте до лёгкой золотистости. Грибы обжарьте отдельно до румянца, слегка посолив.
Выложите в форму слоями:
- свинина
- лук
- грибы
- кружочки помидоров
- сметана
Готовьте в духовке при 190°C 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тёртым сыром — он должен расплавиться и покрыть блюдо аппетитной корочкой. Подавайте с гарниром или свежими овощами.
Почему это блюдо стоит попробовать?
- Нежность — сочная свинина тает во рту.
- Аромат — грибы и прованские травы создают насыщенный вкус.
- Универсальность — подходит и для будней, и для торжеств.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru