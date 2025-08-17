Запечённая свинина: простое блюдо с неожиданным вкусом

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная свинина с черносливом
Тушёная свинина с черносливом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:40

Кто устоит перед сочным кусочком свинины под золотистой сырной корочкой, с ароматными грибами и нежными овощами? Это блюдо давно завоевало любовь на постсоветском пространстве — оно идеально и для праздника, и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

  • Свинина (окорок или шейная часть) — 450 г
  • Шампиньоны (или другие грибы) — 500 г
  • Лук репчатый (крупный) — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сметана — 140 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Соль, прованские травы, растительное масло — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выберите свинину с небольшими жировыми прослойками — так блюдо получится сочнее. Нарежьте мясо на куски толщиной 2 см, слегка отбейте, посолите и приправьте. Оставьте пропитаться специями. Лук нарежьте полукольцами и пассеруйте до лёгкой золотистости. Грибы обжарьте отдельно до румянца, слегка посолив.

Выложите в форму слоями:

  • свинина
  • лук
  • грибы
  • кружочки помидоров
  • сметана

Готовьте в духовке при 190°C 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности посыпьте тёртым сыром — он должен расплавиться и покрыть блюдо аппетитной корочкой. Подавайте с гарниром или свежими овощами.

Почему это блюдо стоит попробовать?

  • Нежность — сочная свинина тает во рту.
  • Аромат — грибы и прованские травы создают насыщенный вкус.
  • Универсальность — подходит и для будней, и для торжеств.

