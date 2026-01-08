Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Франции
Флаг Франции
© commons.wikimedia.org by Frédéric BISSON is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:48

Пессимизм объединил всех: результаты опроса во Франции удивили масштабом

77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA

Настроения во французском обществе в начале 2026 года остаются тревожными и сдержанными. Большинство жителей страны не связывают наступивший год с улучшением ситуации и оценивают перспективы Франции скорее негативно, чем оптимистично. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Journal du Dimanche.

Общий уровень пессимизма

Согласно опубликованным данным, свыше трех четвертей граждан Франции скептически смотрят на будущее страны в 2026 году. Исследование было обнародовано 8 января и зафиксировало устойчиво высокий уровень тревожных ожиданий в обществе.

"Согласно исследованию, <…> 77% французов имеют пессимистический настрой в отношении (перспектив) Франции (в 2026 году)", — говорится в материале.

Политические взгляды не снижают тревожность

Опрос показал, что пессимизм не ограничивается сторонниками отдельных политических лагерей. Негативные ожидания характерны для представителей всех политических сил, от левых движений до правых партий.

Среди сторонников левых взглядов пессимистичную оценку разделяют 71% опрошенных. В правом политическом спектре уровень обеспокоенности оказался не ниже.

Возрастные различия в оценках

Наиболее тревожной возрастной группой стали французы от 50 до 64 лет. Среди них доля пессимистов достигла 84%, что стало максимальным показателем в исследовании.

Молодёжь настроена заметно спокойнее, однако оптимизм нельзя назвать преобладающим. В группе граждан от 18 до 24 лет пессимистичные настроения разделяют 50% опрошенных.

Гендерный разрыв в восприятии будущего

Исследование выявило и различия между мужчинами и женщинами. Женщины оказались более обеспокоены будущим страны, чем мужчины. Среди них тревожные ожидания выразили 81% респондентов. У мужчин этот показатель ниже, но также остаётся значительным — 73%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глава МИД Омана прибывает в Анкару для переговоров — РИА Новости вчера в 15:05
Турция выносит на стол сразу несколько кризисов: регион ждёт жёсткий разговор

В Анкаре готовятся обсудить Газу, Йемен и Судан. Визит главы МИД Омана может обозначить новые акценты турецкой региональной политики.

Читать полностью » США потребовали выслать российских, китайских и иранских советников из Венесуэлы — NYT вчера в 15:03
США выдвинули новые условия Венесуэле — список оказался жёстким

США выдвинули Венесуэле жёсткие требования по иностранному присутствию. По данным NYT, Вашингтон настаивает на высылке советников из ряда стран.

Читать полностью » Со здания правительства Чехии сняли флаг Украины — Idnes вчера в 14:51
Тихий жест с громким смыслом: Украина теряет поддержку ещё одной европейской страны

Со здания правительства Чехии в Праге сняли украинский флаг, который висел там почти три года. Решение принято после смены правящей коалиции.

Читать полностью » Рост добычи нефти в Венесуэле давит на сделку ОПЕК+ — эксперт Родионов вчера в 14:43
Нефтяная карта меняется надолго: Венесуэла давит на стратегию ОПЕК+

Инвестиции США в нефтяную отрасль Венесуэлы могут изменить стратегию ОПЕК+. Эксперты говорят о долгосрочном и необратимом эффекте.

Читать полностью » С размещением дополнительных американских войск в Гренландии нет никаких проблем — Рютте вчера в 14:43
Рютте сказал вслух то, о чём в НАТО старались не говорить: его слова прозвучали как точка невозврата для Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных американских войск, несмотря на жёсткие заявления США о стратегической важности острова.

Читать полностью » США требуют от Венесуэлы разорвать связи с Россией — депутат Госдумы Журова вчера в 14:39
Речь уже не о ценностях: вокруг Венесуэлы проступил жёсткий экономический сценарий

Заявления США по Венесуэле вызвали резкую реакцию в Госдуме. В Москве увидели в них опасный прецедент, выходящий далеко за рамки политики.

Читать полностью » Недоверие к США на Украине выросло с 24% до 52% за год — КМИС вчера в 14:35
Доверие дало трещину: отношение к НАТО и США на Украине резко изменилось

Опрос КМИС показал резкий рост недоверия украинцев к НАТО и США за год. Доля скептически настроенных респондентов увеличилась почти вдвое.

Читать полностью » Турция избегает публичных заявлений о снятии санкций — Hürriyet вчера в 14:26
Санкции могут дрогнуть: в Анкаре ждут первых шагов Вашингтона

США могут в ближайшие месяцы перейти к практическим шагам по снятию санкций против Турции в оборонной сфере. В Анкаре предпочитают осторожность.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи
Дом
Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры
Питомцы
Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог
Наука
Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Экономика
Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet