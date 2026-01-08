Пессимизм объединил всех: результаты опроса во Франции удивили масштабом

Настроения во французском обществе в начале 2026 года остаются тревожными и сдержанными. Большинство жителей страны не связывают наступивший год с улучшением ситуации и оценивают перспективы Франции скорее негативно, чем оптимистично. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Journal du Dimanche.

Общий уровень пессимизма

Согласно опубликованным данным, свыше трех четвертей граждан Франции скептически смотрят на будущее страны в 2026 году. Исследование было обнародовано 8 января и зафиксировало устойчиво высокий уровень тревожных ожиданий в обществе.

"Согласно исследованию, <…> 77% французов имеют пессимистический настрой в отношении (перспектив) Франции (в 2026 году)", — говорится в материале.

Политические взгляды не снижают тревожность

Опрос показал, что пессимизм не ограничивается сторонниками отдельных политических лагерей. Негативные ожидания характерны для представителей всех политических сил, от левых движений до правых партий.

Среди сторонников левых взглядов пессимистичную оценку разделяют 71% опрошенных. В правом политическом спектре уровень обеспокоенности оказался не ниже.

Возрастные различия в оценках

Наиболее тревожной возрастной группой стали французы от 50 до 64 лет. Среди них доля пессимистов достигла 84%, что стало максимальным показателем в исследовании.

Молодёжь настроена заметно спокойнее, однако оптимизм нельзя назвать преобладающим. В группе граждан от 18 до 24 лет пессимистичные настроения разделяют 50% опрошенных.

Гендерный разрыв в восприятии будущего

Исследование выявило и различия между мужчинами и женщинами. Женщины оказались более обеспокоены будущим страны, чем мужчины. Среди них тревожные ожидания выразили 81% респондентов. У мужчин этот показатель ниже, но также остаётся значительным — 73%.