Не отбивная, не рагу: как обычная свинина превращается в главное блюдо стола

Ищете блюдо, которое одинаково поразит гостей и порадует домочадцев? Мясо по-французски в одной сковороде — это то, что нужно. Вам не потребуется ничего сложного: только свинина, картошка, пара овощей и сыр. А результат выглядит по-ресторанному эффектно.

Что потребуется

Свинина (без кости) — 250 г

Картофель — 2 шт.

Шампиньоны — 80 г

Репчатый лук — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Твердый сыр — 100 г

Майонез — 30 г

Растительное масло — для жарки

Соль, сухие специи — по вкусу

Процесс приготовления

Очистите и мелко нарежьте лук. Шампиньоны промойте и нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук с грибами в течение 2-3 минут. Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками и добавьте к грибам. Готовьте под крышкой около 10 минут, пока картошка не станет почти мягкой. Посолите по вкусу.

Свинину нарежьте порционными кусочками толщиной 1-1,5 см и слегка отбейте кухонным молотком.

Важный совет: отбивание делает мясо более нежным и помогает ему прожариться равномерно.

Разогрейте на другой сковороде масло и обжарьте кусочки свинины с одной стороны до румяной корочки. Посолите, поперчите, убавьте огонь и переверните. На каждый кусок мяса горкой выложите зажарку из картофеля с грибами. Сверху смажьте майонезом и разложите кружочки помидора.

Щедро посыпьте блюдо тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и томите на медленном огне 15-20 минут. За это время свинина полностью приготовится, а сыр расплавится в ароматную золотистую корочку.