Никакого сыра и орехов — а вкус ярче, чем у классического песто
На юге Франции знают толк в том, как из нескольких простых ингредиентов создать блюдо с ярким характером. Именно так появился писту — соус, который на первый взгляд напоминает итальянский песто, но при этом имеет свои неповторимые особенности.
Чем отличается писту от песто
Писту готовят всего из четырёх продуктов: чеснока, свежего базилика, оливкового масла и соли. В отличие от генуэзского песто, в нём нет сыра и кедровых орехов. Эта разница делает французский вариант:
- проще и доступнее в приготовлении;
- подходящим для веганов;
- безопасным для людей с непереносимостью сыра или аллергией на орехи.
Чтобы добавить лёгкую сладость и фруктовую ноту, в писту нередко вмешивают мелко нарезанные помидоры. В классическом супе из Прованса соус играет финальную роль — именно он завершает вкус блюда.
Как готовить: два способа
Есть два пути к идеальному писту:
- Ступка и пестик — традиционный метод. При растирании клеточная структура чеснока и базилика разрушается, высвобождая больше аромата. Соус получается особенно нежным, без грубых кусочков.
- Блендер или кухонный комбайн — быстрый и удобный способ. Хорошая техника тоже справляется с задачей, создавая однородную консистенцию.
Совет: листья базилика можно ненадолго заморозить. Кристаллы льда разрушат клетки, сделав зелень мягче и сохранив её насыщенный цвет.
Ингредиенты
- 4 зубчика чеснока (около 20 г)
- морская или кошерная соль среднего помола
- 2 стакана (60 г) листьев базилика
- 1/2 стакана (120 мл) оливкового масла extra virgin
- 2 сливовидных помидора (200 г), очищенные и измельчённые
Приготовление
Со ступкой и пестиком:
- Разотрите чеснок с солью в пасту.
- Добавляйте базилик порциями, продолжая перетирать.
- Влейте масло, затем вмешайте помидоры.
С блендером или комбайном:
- Измельчите чеснок, базилик, масло и соль до однородной массы.
- Добавьте измельчённые помидоры.
Как хранить и где использовать
Лучше всего писту подавать сразу после приготовления, но в холодильнике он спокойно сохраняется в герметичном контейнере до двух дней.
Использовать его можно где угодно:
- в провансальском супе,
- на тостах или бутербродах,
- с яйцами,
- к пасте или жареному картофелю.
Фактически, в любом блюде, где привычен песто, уместен и писту. Только французский соус придаёт более лёгкий и солнечный акцент.
