Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Писту
Писту
© commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:35

Никакого сыра и орехов — а вкус ярче, чем у классического песто

Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления

На юге Франции знают толк в том, как из нескольких простых ингредиентов создать блюдо с ярким характером. Именно так появился писту — соус, который на первый взгляд напоминает итальянский песто, но при этом имеет свои неповторимые особенности.

Чем отличается писту от песто

Писту готовят всего из четырёх продуктов: чеснока, свежего базилика, оливкового масла и соли. В отличие от генуэзского песто, в нём нет сыра и кедровых орехов. Эта разница делает французский вариант:

  • проще и доступнее в приготовлении;
  • подходящим для веганов;
  • безопасным для людей с непереносимостью сыра или аллергией на орехи.

Чтобы добавить лёгкую сладость и фруктовую ноту, в писту нередко вмешивают мелко нарезанные помидоры. В классическом супе из Прованса соус играет финальную роль — именно он завершает вкус блюда.

Как готовить: два способа

Есть два пути к идеальному писту:

  • Ступка и пестик — традиционный метод. При растирании клеточная структура чеснока и базилика разрушается, высвобождая больше аромата. Соус получается особенно нежным, без грубых кусочков.
  • Блендер или кухонный комбайн — быстрый и удобный способ. Хорошая техника тоже справляется с задачей, создавая однородную консистенцию.

Совет: листья базилика можно ненадолго заморозить. Кристаллы льда разрушат клетки, сделав зелень мягче и сохранив её насыщенный цвет.

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока (около 20 г)
  • морская или кошерная соль среднего помола
  • 2 стакана (60 г) листьев базилика
  • 1/2 стакана (120 мл) оливкового масла extra virgin
  • 2 сливовидных помидора (200 г), очищенные и измельчённые

Приготовление

Со ступкой и пестиком:

  • Разотрите чеснок с солью в пасту.
  • Добавляйте базилик порциями, продолжая перетирать.
  • Влейте масло, затем вмешайте помидоры.

С блендером или комбайном:

  • Измельчите чеснок, базилик, масло и соль до однородной массы.
  • Добавьте измельчённые помидоры.

Как хранить и где использовать

Лучше всего писту подавать сразу после приготовления, но в холодильнике он спокойно сохраняется в герметичном контейнере до двух дней.

Использовать его можно где угодно:

  • в провансальском супе,
  • на тостах или бутербродах,
  • с яйцами,
  • к пасте или жареному картофелю.

Фактически, в любом блюде, где привычен песто, уместен и писту. Только французский соус придаёт более лёгкий и солнечный акцент.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Янг объяснила, какие овощи поддерживают здоровье во время снижения веса вчера в 23:29

Ошибка на диете: без этих продуктов похудение обернётся усталостью и бессонницей

Какие три простых продукта помогут контролировать аппетит, сохранить энергию и даже избавиться от бессонницы во время похудения рассказала эндокринолог

Читать полностью » Учёные сравнили трёхразовое питание и частые перекусы: что полезнее вчера в 22:42

Есть меньше или чаще: почему наука до сих пор не дала однозначного ответа

Учёные сравнили трёхразовое питание и частые перекусы. Какой режим лучше для здоровья, обмена веществ и контроля веса?

Читать полностью » Специалисты объяснили пользу и риски яблочного уксуса для сердца и желудка вчера в 21:37

Средство от ран у Гиппократа стало трендом для похудения в XXI веке

Яблочный уксус давно применяют в быту и медицине. Современные исследования подтверждают часть его свойств, но есть важные нюансы.

Читать полностью » Американская кардиологическая ассоциация назвала безопасную норму соли в день вчера в 20:34

Соль нужна сердцу, но именно она чаще всего его и подводит

Учёные предупреждают: избыток соли приводит к гипертонии и сердечно-сосудистым проблемам. В каких продуктах её больше всего и чем её заменить?

Читать полностью » Эксперт Роскачества Махова назвала продукты, которые стоит есть осенью для укрепления иммунитета вчера в 19:46

Что нужно есть осенью, чтобы не заболеть и не устать

Эксперт Роскачества рассказала, какие овощи, фрукты и продукты помогут укрепить иммунитет осенью и защититься от сезонных болезней.

Читать полностью » Учёные выяснили, что перенос завтрака опасен для здоровья и жизни в пожилом возрасте вчера в 19:46

Опоздал с завтраком — сократил жизнь: новое исследование тревожит медиков

Ученые выяснили: поздний завтрак в пожилом возрасте может стоить здоровья и даже жизни. Почему привычки «сов» становятся особенно опасными?

Читать полностью » Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность вчера в 18:22

Один стакан крупы — и пирог готов: рецепт для ленивых хозяек

Манник без муки — простой, но изысканный пирог, который получится нежным и воздушным, если знать один кулинарный секрет.

Читать полностью » Учёные опровергли миф о запечатывании соков при варке курицы вчера в 17:17

Хотите мягкую отварную курицу — а получаете резину: виновата одна ошибка

Какие ошибки делают хозяйки при варке курицы и почему старые кулинарные правила не работают? Узнайте простые секреты сочного и нежного мяса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго
Спорт и фитнес

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут
Туризм

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"
Спорт и фитнес

Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее
Питомцы

Ветеринар Зимбрес назвала признаки стресса у кошек и способы его снизить
Авто и мото

Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco
Красота и здоровье

Врачи перечислили, что должно быть в аптечке для похода в лес
Наука и технологии

Исследования: у худых от природы выше риск остеопороза из-за низкой мышечной массы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet