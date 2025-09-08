Никакого сыра и орехов — а вкус ярче, чем у классического песто

На юге Франции знают толк в том, как из нескольких простых ингредиентов создать блюдо с ярким характером. Именно так появился писту — соус, который на первый взгляд напоминает итальянский песто, но при этом имеет свои неповторимые особенности.

Чем отличается писту от песто

Писту готовят всего из четырёх продуктов: чеснока, свежего базилика, оливкового масла и соли. В отличие от генуэзского песто, в нём нет сыра и кедровых орехов. Эта разница делает французский вариант:

проще и доступнее в приготовлении;

подходящим для веганов;

безопасным для людей с непереносимостью сыра или аллергией на орехи.

Чтобы добавить лёгкую сладость и фруктовую ноту, в писту нередко вмешивают мелко нарезанные помидоры. В классическом супе из Прованса соус играет финальную роль — именно он завершает вкус блюда.

Как готовить: два способа

Есть два пути к идеальному писту:

Ступка и пестик — традиционный метод. При растирании клеточная структура чеснока и базилика разрушается, высвобождая больше аромата. Соус получается особенно нежным, без грубых кусочков.

Блендер или кухонный комбайн — быстрый и удобный способ. Хорошая техника тоже справляется с задачей, создавая однородную консистенцию.

Совет: листья базилика можно ненадолго заморозить. Кристаллы льда разрушат клетки, сделав зелень мягче и сохранив её насыщенный цвет.

Ингредиенты

4 зубчика чеснока (около 20 г)

морская или кошерная соль среднего помола

2 стакана (60 г) листьев базилика

1/2 стакана (120 мл) оливкового масла extra virgin

2 сливовидных помидора (200 г), очищенные и измельчённые

Приготовление

Со ступкой и пестиком:

Разотрите чеснок с солью в пасту.

Добавляйте базилик порциями, продолжая перетирать.

Влейте масло, затем вмешайте помидоры.

С блендером или комбайном:

Измельчите чеснок, базилик, масло и соль до однородной массы.

Добавьте измельчённые помидоры.

Как хранить и где использовать

Лучше всего писту подавать сразу после приготовления, но в холодильнике он спокойно сохраняется в герметичном контейнере до двух дней.

Использовать его можно где угодно:

в провансальском супе,

на тостах или бутербродах,

с яйцами,

к пасте или жареному картофелю.

Фактически, в любом блюде, где привычен песто, уместен и писту. Только французский соус придаёт более лёгкий и солнечный акцент.