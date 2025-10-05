Всего три ингредиента, а вкус будто из ресторана Парижа — раскрыт секрет легендарного супа

Аромат лука, терпкое вино и расплавленный сыр на хрустящей корочке — французский луковый суп сложно перепутать с чем-то другим. Это блюдо, у которого есть характер, история и особая атмосфера. Оно не требует редких ингредиентов, но вознаграждает внимательность, терпение и любовь к деталям.

Тайна вкуса: откуда в супе столько глубины

Главный секрет французского лукового супа — карамелизация. Именно она превращает обычный репчатый лук в основу с бархатной сладостью и легкой горчинкой. Вкус получается многослойным: сначала лёгкий жареный аромат, затем мягкая сладость, а в финале — насыщенный мясной оттенок благодаря правильному бульону.

Для классики используют белый лук, но опытные кулинары утверждают, что репчатый даёт более глубокий вкус и меньше приторности.

Основные ингредиенты и что важно знать

Чтобы суп получился насыщенным и сбалансированным, нужно внимание к деталям.

Говядина на кости — 1 кг (лучше с сахарной косточкой);

Репчатый лук — 1 кг;

Морковь и стебель сельдерея — по 1 шт.;

Сливочное масло — 100 г;

Белое полусладкое вино — 150 мл;

Сыр (плавящийся, полутвёрдый) — 150 г;

Багет — 8 ломтиков;

Тимьян, лавровый лист, сушёные корни петрушки и сельдерея;

Соль и белый перец по вкусу.

Сравнение: классический и домашний вариант