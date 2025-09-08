Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:22

Воздушный секрет французской меренги: что кроется за хрустящей корочкой

Кондитер объяснил, как взбить белки для французской меренги до устойчивых пиков

Представьте: нежные, хрустящие снаружи и тающие во рту меренги, которые украсят любой праздник или станут уютным десертом к чаю. Французская меренга — это не только вкусно, но и просто в приготовлении! Вы можете экспериментировать с формами, цветами и даже приготовить их заранее — в герметичном контейнере они хранятся до недели.

Что такое французская меренга?

Это классическое сладкое угощение из взбитых белков и сахара. Оно получается воздушным, красивым и универсальным: идеально для декора тортов или как самостоятельный десерт. Главное — следовать простым правилам, чтобы меренга вышла гладкой и прочной.

Ингредиенты

  • Яичные белки: 2 шт.
  • Сахарная пудра: 120 г
  • Лимонная кислота: 1 г

Пошаговое приготовление

Разбейте яйца (желательно категории С1), аккуратно отделите белки от желтков, чтобы желток не попал в белки — иначе меренга не взобьется. Поместите белки в емкость, накройте герметичной крышкой и отправьте в холодильник на пару дней.

Миска и венчики миксера должны быть идеально чистыми. Выберите глубокую миску, чтобы избежать брызг. Взвешивайте белки на кухонных весах: на одну часть белка берите две части сахарной пудры (для 60 г белка — 120 г пудры). Перелейте белки в миску и добавьте щепотку лимонной кислоты.

Начинайте на медленных оборотах, постепенно добавляя сахарную пудру (ее можно заменить обычным сахаром, но пудра растворяется быстрее). Взбивайте около 5 минут, затем увеличьте скорость и продолжайте еще 10 минут.

Меренга должна быть гладкой и блестящей. Время взбивания зависит от количества белка и мощности миксера. Если опустить венчики в меренгу и поднять, образуется "клюв" или острые пики. Это признак правильного взбивания.

Окрасьте меренгу сухими пищевыми красителями по вкусу. Поместите в кондитерский мешок с насадками (например, открытая звезда, закрытая звезда или №32). Можно отсадить ложкой или сделать мешок из пакета, отрезав кончик. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком.

Отсадите меренги на противень. Сушите при 90°C около 1,5 часов в режиме верх/низ без конвекции. Время зависит от размера меренг и духовки. Готовые меренги должны легко отходить от поверхности и не липнуть к рукам. Дайте им остыть в духовке.

Советы от автора

  • Экспериментируйте с формами и цветами — меренга отлично подходит для творчества.
  • Храните в сухом контейнере до недели.

