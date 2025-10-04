Эти ошибки превращают мясо по-французски в сухую подошву — их совершают почти все

Ароматное мясо с картофелем, луком и золотистой сырной корочкой — одно из самых узнаваемых и любимых блюд в России. Его готовят на праздники, подают в повседневные ужины, оно одинаково нравится и детям, и взрослым. Несмотря на название, "мясо по-французски" — вовсе не французский рецепт, а яркий символ отечественной кухни.

Откуда пришло название

Историки кулинарии отмечают, что прообразом рецепта стала "телятина по-орловски", придуманный во Франции и завезённый в Россию в XIX веке. В классической версии использовались телятина, грибы, лук и соус бешамель. Однако в советские времена рецепт значительно упростили: вместо телятины чаще брали свинину, а вместо соуса бешамель использовали майонез или сметану. Добавили картофель и побольше сыра. Так и появился знакомый нам вариант — сытный, недорогой и невероятно вкусный.

Сравнение: виды мяса для запекания