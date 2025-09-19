Классика, которая перестала быть скучной: французский маникюр теперь выглядит дерзко

Французский маникюр остаётся символом утончённости, но именно этой осенью он зазвучал на новый лад. Классика перестала быть скучной: бордовые и бронзовые оттенки, шоколадные кончики и глубокий deep french уже стали фаворитами не только у знаменитостей, но и у миллионов девушек по всему миру.

Новая волна классики

Французский маникюр всегда был универсальным решением: его выбирали и для офиса, и для вечеринки. Но в этом сезоне мастера ногтевого сервиса предлагают смелее экспериментировать с цветом и формой. Вместо привычных белых кончиков — насыщенные винные тона, шоколадные акценты и необычные широкие линии.

Не последнюю роль в популяризации обновлённой франции сыграли звёзды. На премии MTV Video Music Awards певица Сабрина Карпентер вышла на красную дорожку с винно-бордовыми кончиками, украшенными камнями. Маникюр идеально дополнил её алое платье Valentino и моментально попал в объективы фотографов.

Сравнение трёх трендов