Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Залив Виссант
Залив Виссант
© commons.wikimedia.org by Glaurent is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Этот французский пляж ошеломил туристов — здесь пусто даже летом

Пляж Виссан в Па-де-Кале назвали одним из самых спокойных во Франции

Летом французские пляжи редко бывают пустыми, но Виссан в Па-де-Кале остаётся тем самым исключением, которое каждый год открывают для себя новые путешественники. Это место давно полюбили те, кто ищет не шумные курорты, а подлинность и природу в её первозданной красоте.

Пляж без границ

Первое впечатление от Виссана ошеломляет. Многокилометровая полоса песка тянется до горизонта, а величественные скалы Кап-Блан-Не и Кап-Гри-Не обрамляют панораму, создавая чувство невероятной свободы. Белые известняковые обрывы ярко контрастируют с морской синевой, превращая бухту в открытую декорацию для долгих прогулок и семейных пикников.

Отлив открывает настоящий природный "аквариум": каменистые заводи кишат крабами, моллюсками и анемонами. Местные рыбаки приводят сюда детей, превращая исследование морских глубин в живой урок биологии.

Рай для любителей ветра и волн

Устойчивые ветра сделали Виссан меккой для виндсёрфинга и кайтсёрфинга. Здесь легко встретить спортсменов из разных стран Европы, приезжающих именно ради уникальных условий залива.

Для новичков работают спортивные центры с арендой оборудования и обучением. Идея в том, что эти занятия, которые часто воспринимаются как элитные, становятся доступными абсолютно каждому.

Что обязательно стоит попробовать:

  • прогулку на песчаной яхте;
  • поход на ближайшие мысы;
  • рыбалку в момент прилива;
  • купание под наблюдением спасателей летом;
  • наблюдение за перелётными птицами.

Даже знаменитые пляжи Сен-Мало не могут похвастаться таким разнообразием.

Семейный отдых без лишних забот

Виссан особенно ценят семьи. Пологий вход в море делает отдых с детьми безопасным, а просторная территория позволяет устраивать масштабные "строительные площадки" из песка. Родители в это время наслаждаются панорамой, не опасаясь неожиданных волн.

Сама деревня сохраняет шарм традиционного морского курорта. Небольшие отели, рыбные рестораны и лавки создают ощущение уюта и дружелюбия.

Доступность и комфорт

Инфраструктура пляжа радует простотой и вниманием к деталям:

Услуги Высокий сезон Круглый год
Надзор за купающимися + -
Надзор за купающимися + +
Рестораны + +

Такое сочетание объясняет популярность Виссана у семей, уставших от переполненных пляжей. Здесь сохранилась аутентичность и уважение к природе — редкость, которую местные жители стараются беречь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальный парк Гуанахакабибес на Кубе привлекает туристов лагунами и коралловыми рифами вчера в 15:13

Куба живёт в прошлом и будущем одновременно: почему туристы сходят с ума от этих контрастов

Откройте для себя Кубу, где колониальное прошлое и яркая современность создают уникальный маршрут! Шестидневное путешествие за 82 200 рублей подарит незабываемый опыт.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей вчера в 14:40

Турция осенью без скидок: бархатный сезон превратился в гонку за свободный номер

Узнайте, почему в сентябре 2025 года цены на туры в Турцию остались высокими. Отели загружены, а 'горящие' предложения исчезли — в чём причина?

Читать полностью » АТОР: туры в Таиланд из Москвы зимой 2025–2026 стоят от 204 тысяч рублей вчера в 13:38

Как сэкономить на зимнем отдыхе в Таиланде: секрет — в выборе города вылета

Статистика роста цен на туры в Таиланд на зиму 2025-2026 может шокировать россиян. Средние суммы варьируются от 150 до 215 тыс. рублей — изучите детали.

Читать полностью » Закусочные в США появились в начале XX века как формат быстрого питания вчера в 12:34

Почему американские закусочные стали культурным символом XX века

Американские закусочные — это бургеры, панкейки и кофе 24/7. Diners стали символом гастрономической культуры и важной частью туристического опыта в США.

Читать полностью » Мотели в США стали символом автомобильных путешествий XX века вчера в 13:31

Отель или мотель: что даёт особую атмосферу путешествия в США

Ночёвка в мотелях во время путешествия по США дарит особые ощущения: простота, неоновые вывески и атмосфера культовых фильмов превращают отдых в киношный опыт.

Читать полностью » Афроамериканская кухня soul food сформировалась на юге США вчера в 10:30

От рабских полей до ресторанов: история афроамериканских рецептов в США

Soul food — афроамериканская кухня Юга США, включающая жареную курицу, кукурузный хлеб и батат. Эти блюда отражают историю, культуру и традиции сообщества.

Читать полностью » Традиционные завтраки США включают панкейки, яйца и бекон вчера в 9:28

Панкейки и бекон: как формировался культ американского завтрака

Американский завтрак — это панкейки с сиропом, яйца и бекон, кофе и тосты. Классика утренней культуры США сочетает простоту, сытность и доступность.

Читать полностью » Иммиграция сформировала гастрономическое разнообразие США вчера в 8:26

От пиццы до такос: что подарили США разные культуры

Иммиграция в США сформировала уникальные гастрономические традиции: пицца от итальянцев, такос от мексиканцев и азиатские блюда стали частью повседневной кухни.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мужские грёзы с курицей готовится с твёрдым сыром и маринованным луком
Садоводство

Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг
Еда

Рецепт смузи с кактусом и протеином для восстановления после нагрузок
Еда

Рецепт ананасового торта "Ангел" из двух ингредиентов
Туризм

Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире
Авто и мото

ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России
Питомцы

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров
Дом

Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet