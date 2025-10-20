Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Как австрийский рогалик стал французской легендой: тайная жизнь круассана

Современный круассан произошёл от австрийского кипфеля XIII века и появился во Франции в XIX веке

Французы не представляют утро без хрустящего круассана и чашки ароматного кофе. Эта золотистая выпечка стала символом страны, но её история начинается далеко за пределами Франции. Легенды, факты и немного мистики сделали круассан не просто завтраком, а настоящим культурным феноменом.

От лунного хлеба до венского рогалика

История круассана уходит корнями в Средневековую Европу, когда из дрожжевого теста выпекали булочки в форме полумесяца. Такие изделия назывались кипфель - предшественники современного круассана. Их форма символизировала луну и служила подношением древним богам. Позже они вошли в христианскую традицию и стали популярны в монастырях.

Первое упоминание о булочке можно встретить в трудах венского поэта Яна дер Эникеля XIII века, где он называл её chipfel. Со временем эта сдоба обрела множество имён: кифли в Венгрии, рогалики в Польше, кифла в Болгарии. Языческие обряды забылись, уступив место легендам, связанным уже не с богами, а с историческими событиями.

Пекари, спасшие Вену

Самая известная версия происхождения круассана связана с осадой Вены в 1683 году. Османская империя пыталась захватить город, но план не удался — и, по преданию, в этом сыграли роль обычные пекари. Работая в подвалах, они услышали, как враг делает подкоп, и вовремя подняли тревогу. После победы в благодарность за бдительность мастера выпекли булочку в форме полумесяца — символа на турецком знамени.

"Бдительность венских пекарей спасла город от захвата", — говорится в "Гастрономической энциклопедии Ларусс".

Правда, историки отмечают, что на флагах Османской империи в то время полумесяц ещё не использовался, хотя этот знак уже прочно ассоциировался с Востоком. Поэтому более вероятно, что идея формы вдохновлена восточными сладостями, популярными в Турции.

Кофе, рогалики и украинский купец

Вторая легенда связывает появление круассана с Юрием Францем Кульчицким, выходцем из Украины. Этот предприимчивый купец стал разведчиком во время осады Вены и, рискуя жизнью, помог австрийцам передавать сведения через турецкие линии. После победы ему подарили трофей — триста мешков кофе.

Вдохновлённый напитком, Кульчицкий открыл в Вене первую кофейню, где к кофе подавались булочки в форме полумесяца. Так кофе и рогалики стали неразлучной парой, а венская мода на этот завтрак быстро распространилась по Европе.

Как круассан попал во Францию

Во Францию полумесячное чудо завезла Мария-Антуанетта, уроженка Австрии и супруга Людовика XVI. В 1770 году она привезла из родных краёв привычку завтракать с кофе и сладкой сдобой. Французские пекари охотно переняли рецепт, хотя долгое время такая выпечка оставалась доступной лишь знати.

После революции о круассане почти забыли, но в 1839 году в Париже бывший австрийский офицер Август Цанг открыл "Венскую булочную". Именно там французы впервые массово попробовали круассаны. Тогда они ещё были дрожжевыми, а не слоеными, но популярность росла стремительно.

Эпоха Наполеона III и "венские штучки"

Настоящая слава пришла к круассану при Наполеоне III. Его супруга, императрица Евгения, ввела понятие viennoiseries - "венские изделия". Так французы стали называть всё, что делается из слоёного теста. В это время и сформировалась классическая "четвёрка" французской выпечки: круассан, булочка с изюмом, шоколадная булочка и яблочный пирожок.

"Именно Евгения превратила круассан в изысканный символ французского утреннего ритуала", — отмечает историк гастрономии Пьер Эрме.

С тех пор утренний кофе с круассаном стал не просто завтраком, а частью культурной идентичности Франции.

Рождение чайных салонов и культ круассана

В 1871 году парижский пекарь Луи Эрнест Ладюрэ после пожара решил преобразить своё заведение и открыл первый салон де те - чайный салон. Там женщины могли собираться без сопровождения мужчин, пить кофе или чай и наслаждаться свежими круассанами.

Новый формат оказался хитом: подобные салоны открывались по всей Франции. А с ними — распространилась и любовь к слоёной выпечке. Сегодня Ladurée - это мировая сеть кондитерских, известная своими круассанами и макаронами.

Французский или масляный?

Интересный факт: форма круассана может рассказать о его составе. Когда в XX веке пекари начали использовать маргарин, чтобы отличать его от классического сливочного варианта, ввели простое правило. Круассаны на маргарине делались в форме полумесяца, а выпеченные на сливочном масле — в виде прямых завитков. Так покупатели могли сразу понять, где "настоящий" вкус.

Сравнение: австрийский кипфель и французский круассан

Характеристика Кипфель Круассан
Страна происхождения Австрия Франция
Тип теста Дрожжевое Слоёное
Вкус Нейтральный, хлебный Масляный, сливочный
Время появления XIII век XIX век
Символика Полумесяц — знак победы Символ французского завтрака

Советы: как выбрать и подавать круассан

  1. Настоящий круассан должен быть хрустящим, но не сухим.

  2. Обратите внимание на слои — чем их больше, тем качественнее тесто.

  3. Лучше покупать изделия из сливочного масла — вкус будет богаче.

  4. Подавайте круассан слегка подогретым с кофе, горячим шоколадом или апельсиновым соком.

  5. Для гурманов — попробуйте варианты с миндалём, шоколадом или джемом.

Ошибки при выпечке

  • Ошибка: перегреть тесто при раскатке.
    Последствие: масло тает, и слоёность исчезает.
    Альтернатива: использовать охлаждённое тесто и делать перерывы между раскатками.

  • Ошибка: использовать маргарин низкого качества.
    Последствие: появляется горечь и запах.
    Альтернатива: брать сливочное масло не менее 82% жирности.

А что если… круассан — не француз?

Фактически да, но именно Франция превратила его в символ. Австрийцы первыми придумали форму, а французы сделали из неё искусство. Как шампанское и багет, круассан стал частью образа страны — лёгкого, изысканного и немного романтичного.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Вкусный, сытный завтрак Калорийный продукт
Подходит к кофе и чаю Быстро черствеет
Можно готовить с начинкой Требует много масла и времени
Культурный символ Франции Не подходит для диетического питания

FAQ

Как выбрать хороший круассан в пекарне?
Смотрите на цвет — он должен быть золотистым, без пересушенных краёв. Аромат — сливочный, не резкий.

Можно ли приготовить круассан дома?
Да, но процесс трудоёмкий. Нужны качественные дрожжи, холодное масло и терпение.

Почему круассаны во Франции вкуснее?
Французские пекари используют муку особого помола и сливочное масло Beurre d'Isigny, придающее тесту неповторимый вкус.

Мифы и правда

Миф: круассан изобрели французы.
Правда: его прародитель появился в Вене.

Миф: классический круассан всегда в форме полумесяца.
Правда: это форма маргаринового варианта, а масляные — прямые.

Миф: круассан — десерт.
Правда: во Франции это завтрак, часто без начинки.

Интересные факты

• В 2013 году во Франции продавалось около полумиллиарда круассанов в год.
• В Марселе ежегодно проходит фестиваль круассана.
• Слово "круассан" (croissant) буквально означает "растущий", отсылка к фазе молодой луны.

Исторический контекст

  • XIII век — появление кипфеля в Австрии.

  • 1683 год — легендарная осада Вены.

  • 1770 год — приезд Марии-Антуанетты во Францию.

  • 1839 год — открытие "Венской булочной" в Париже.

  • XIX век — рождение французского круассана.

