Париж подбирает здание и консула: Екатеринбург возвращает себе статус центра дипломатии

Уральская столица может уже в ближайшие месяцы вновь принять генеральное консульство Франции. Сейчас французская сторона занимается поиском подходящего здания и кандидата на должность генконсула.

Что известно

Глава уральского представительства МИД Александр Харлов сообщил:

"Буквально вчера-позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, его месторасположения и подбор кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев".

Ожидаются дальнейшие шаги со стороны Франции.

С февраля 2024 года, после ухода Пьера-Алена Коффинье в Дубай, французское консульство в Екатеринбурге фактически осталось без руководителя.

Другие дипломатические новости

В Екатеринбурге появится и новое зарубежное представительство: премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства Индии.

Значение для региона

Возвращение Франции и открытие Индии усиливают статус Екатеринбурга как дипломатического центра Урала, где уже работают консульства ряда стран Европы и Азии.