Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:22

Париж подбирает здание и консула: Екатеринбург возвращает себе статус центра дипломатии

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться

Уральская столица может уже в ближайшие месяцы вновь принять генеральное консульство Франции. Сейчас французская сторона занимается поиском подходящего здания и кандидата на должность генконсула.

Что известно

Глава уральского представительства МИД Александр Харлов сообщил:

"Буквально вчера-позавчера работал посол делегации Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, его месторасположения и подбор кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев".

  • Ожидаются дальнейшие шаги со стороны Франции.

  • С февраля 2024 года, после ухода Пьера-Алена Коффинье в Дубай, французское консульство в Екатеринбурге фактически осталось без руководителя.

Другие дипломатические новости

В Екатеринбурге появится и новое зарубежное представительство: премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства Индии.

Значение для региона

Возвращение Франции и открытие Индии усиливают статус Екатеринбурга как дипломатического центра Урала, где уже работают консульства ряда стран Европы и Азии.

