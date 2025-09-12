Дипломатический пробел длился полгода: Франция подбирает кандидата в Екатеринбург

В уральской столице в ближайшие месяцы может появиться новый генеральный консул Франции. Об этом сообщил глава представительства МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

Подробности

По словам дипломата, в Екатеринбурге недавно работал посол делегации Франции. На встрече обсуждались:

дальнейшее функционирование генконсульства,

подбор здания для его размещения,

поиск кандидата на пост генерального консула.

Процесс займёт несколько месяцев.

Кто был раньше

Последним генконсулом Франции в Екатеринбурге был Пьер-Ален Коффинье.

Он занимал должность пять лет и покинул её в феврале 2024 года, перейдя на работу в Дубай.

За время службы дипломат запомнился жителям города тем, что привился российской вакциной "Спутник", а также своей речью на Дне взятия Бастилии, где он отметил:

"Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства "вторгнуться” на Украину".

Итог

Франция готовится вернуть полноценное дипломатическое присутствие на Урале. Назначение нового консула станет важным шагом в продолжении культурных и экономических связей региона с Францией.