Марк Ульянов
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Французский бульдог не отпускает хозяина ни на шаг — чем это оборачивается

Французский бульдог — особенности характера и содержание в квартире

Французский бульдог — одна из самых обожаемых пород в мире. Несмотря на свои скромные размеры, эти собаки отличаются силой, преданностью и удивительно живым характером. Они быстро становятся настоящими членами семьи, готовыми сопровождать хозяина в любых делах.

Идеален для городской жизни

Французский бульдог — компактный компаньон, который прекрасно чувствует себя в квартире. Рост взрослой собаки редко превышает 35 см, вес колеблется от 8 до 14 кг. При этом кобели обычно чуть массивнее, чем суки, но разница не критична.

Шерсть у французского бульдога короткая и гладкая, подшёрстка нет. Зато она мягкая, блестящая и не требует сложного ухода. Окрасы ограничены: допускаются только палевый и тигровый варианты, иногда с белыми отметинами.

Характер: привязанность и игривость

Эти собаки обожают быть рядом с хозяином и стремятся участвовать во всех семейных делах. Однако чрезмерная зависимость может обернуться проблемой: у некоторых бульдогов развивается страх разлуки. В таких случаях питомец может лаять, плакать или портить вещи, если остаётся один.

Тем не менее, французский бульдог остаётся великолепным компаньоном. Он общителен, любит играть и легко сходится с новыми людьми. Чтобы щенок вырос дружелюбным и уравновешенным, важна ранняя социализация — она поможет сгладить его природный территориальный инстинкт.

Здоровье и уход

Порода относится к брахицефальным, а значит, у бульдогов есть склонность к проблемам с дыханием. Им противопоказаны чрезмерные нагрузки и прогулки в сильную жару. Лучше всего выводить питомца утром до 10:00 или вечером после 16:00, а также всегда иметь под рукой воду.

Особого внимания требуют складки на морде — их нужно очищать ежедневно, чтобы избежать раздражений и инфекций. Купать французского бульдога стоит не чаще раза в месяц. Помимо этого, обязательны чистка ушей и зубов, а также регулярная стрижка когтей.

Щенок в доме

Завести французского бульдога несложно: главное — обеспечить ему уютное место, вовремя сделать прививки и уделить внимание дрессировке. Тогда питомец вырастет послушным и дружелюбным, без излишней упрямости.

Цена вопроса

Стоимость щенка варьируется от 3000 до 8000 реалов, в зависимости от пола, окраса и родословной. При выборе питомца важно обращать внимание на репутацию питомника: хорошие условия содержания и забота о родителях напрямую влияют на здоровье малышей.

