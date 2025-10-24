Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Забавный французский бульдог
Забавный французский бульдог
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:35

Эти собаки не умеют плавать: шокирующие факты о французских бульдогах

Французские бульдоги лучше других пород адаптируются к жизни в квартире

Французский бульдог — собака, которая одним только взглядом способна растопить сердце. Эти миниатюрные, мускулистые и обаятельные пёсики уже много лет остаются любимцами горожан. Их выбирают те, кто хочет верного, умного и крайне домашнего друга. Но за трогательными мордочками с приплюснутым носом скрывается целый мир особенностей, привычек и противоречий.

Истинное происхождение

Название может ввести в заблуждение: "французский" бульдог вовсе не француз по происхождению. Родина породы — Англия. В XIX веке британские селекционеры решили вывести декоративного компаньона на основе английского бульдога и мопса. Так появились первые небольшие "бульдожки" с мягким нравом и компактным телом.

Когда в Англии началась промышленная революция, часть рабочих эмигрировала во Францию, забрав с собой этих собачек. Во французских кварталах они быстро завоевали популярность среди ремесленников и модных дам, а вскоре стали символом столичного шика. Так порода обрела новое имя и национальную любовь.

Роскошь в прошлом

Во Франции бульдог стал собакой богемы, а позже — атрибутом аристократов. В России же эти собаки появились лишь в 1920-х годах и стоили немалых денег. "Французик" считался предметом роскоши. В числе первых известных владельцев был знаменитый оперный певец Фёдор Шаляпин, души не чающий в своём питомце.

Сегодня французские бульдоги остаются популярными среди актёров, художников и просто любителей уюта.

Домоседы по натуре

Французские бульдоги — идеальные собаки для квартирного содержания. Им не нужны километровые пробежки или экстремальные тренировки. Они предпочитают короткие прогулки в спокойном темпе.

Однако важно помнить: малоподвижный образ жизни может привести к ожирению, особенно если питомца часто балуют лакомствами. Поэтому ежедневные прогулки и умеренные игры — обязательное условие.

Совет: следите за весом, особенно после трёх лет. При необходимости можно включить в рацион лёгкие корма или проконсультироваться с ветеринаром-диетологом.

Не выносят одиночества

Главная слабость французских бульдогов — привязанность к хозяину. Они не переносят долгого одиночества и могут проявлять тревогу, если остаются одни надолго. Некоторые собаки начинают лаять, скулить или портить вещи.

Чтобы избежать стресса:

  • не оставляйте питомца одного надолго;

  • обеспечьте ему уютное место с вашими вещами (например, старым свитером);

  • приучайте к одиночеству постепенно, начиная с 10-15 минут;

  • если нужно уйти надолго, включите спокойную музыку — это помогает многим собакам чувствовать себя защищённее.

Хорошая новость: сегодня всё больше кафе, магазинов и банков разрешают заходить с питомцами, а значит, вашему "французику" не придётся скучать дома.

С чувством юмора

Французские бульдоги обладают удивительным чувством характера. Они умеют хмуриться, обижаться и даже "разговаривать" взглядом. Но при этом они остаются добродушными и очень контактными. Это идеальные собаки для семей с детьми — терпеливые, ласковые и преданные.

И всё же у этой породы есть особенности, к которым стоит отнестись с юмором. Они часто храпят во сне, издают забавные звуки и даже страдают от метеоризма. К тому же французики — настоящие гурманы: любят вкусно поесть и иногда вымаливают лакомства, используя свою "трогательную" мимику.

Таблица "Сравнение: французский бульдог и другие компаньоны"

Порода Энергичность Отношение к детям Склонность к одиночеству Уровень ухода
Французский бульдог Средняя Отличное Не выносит Средний
Мопс Средняя Хорошее Терпит одиночество Средний
Джек-рассел-терьер Очень высокая Хорошее Скучает, но терпит Высокий
Чихуахуа Низкая Осторожное Часто тревожится Низкий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком активные прогулки летом.
    Последствие: перегрев и проблемы с дыханием.
    Альтернатива: короткие прогулки в тени, утренние и вечерние часы.

  • Ошибка: длительное одиночество.
    Последствие: тревожность, деструктивное поведение.
    Альтернатива: брать собаку с собой или нанимать догситтера.

  • Ошибка: частые лакомства.
    Последствие: ожирение.
    Альтернатива: использовать низкокалорийные поощрения и дозировать корм.

А что если у вас аллергия?

Несмотря на короткую шерсть, французские бульдоги не считаются гипоаллергенными. Однако у многих людей реакция на них гораздо слабее, чем на длинношёрстных пород. Регулярная чистка мебели и мойка лап после прогулки помогут минимизировать аллергенность.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Преданность и дружелюбие Плохо переносят жару
Подходит для квартиры Часто храпят и пускают слюни
Легко ладят с детьми и другими животными Не переносят одиночества
Минимум ухода за шерстью Склонность к полноте
Весёлый характер и интеллект Могут быть упрямыми

FAQ

Можно ли держать французского бульдога в квартире без балкона?
Да, но важно обеспечить проветривание и короткие прогулки дважды в день.

Как часто их нужно купать?
Достаточно раз в 2-3 месяца. Частое мытьё может пересушить кожу.

Почему французики храпят?
Из-за строения носа и коротких дыхательных путей. Лучше не допускать ожирения, чтобы дыхание оставалось лёгким.

Мифы и правда

Миф: Французские бульдоги ленивы.
Правда: Они просто не любят изнурительные тренировки, но обожают короткие прогулки и игры.

Миф: Это "диванные" собаки.
Правда: Они активны и любознательны, просто быстро утомляются.

Миф: Французики плохо поддаются дрессировке.
Правда: С правильным подходом и мотивацией они отлично осваивают команды.

5 интересных фактов

  1. Французские бульдоги не умеют плавать — из-за коротких лап и тяжёлой головы они быстро тонут.

  2. Они общаются с хозяином через мимику и звуки — у каждой собаки своя "речь".

  3. Их популярность взлетела после того, как бульдога завела Мэрилин Монро.

  4. Французики умеют "улыбаться", особенно когда довольны прогулкой.

  5. В Японии существуют спа-салоны, где французским бульдогам делают массаж и ароматерапию.

Исторический контекст

В XIX веке французские бульдоги стали модными питомцами парижских модисток и аристократов. Их можно увидеть на картинах Тулуз-Лотрека и старых фотографиях Монмартра. С тех пор образ "французика" прочно ассоциируется с уютом, стилем и преданностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрессивное поведение у кошек может говорить о страхе или боли сегодня в 13:26
Почему даже самый добрый кот может стать опасным — шокирующие открытия ветеринаров

Кошка внезапно укусила или поцарапала? Рассказываем, почему питомцы проявляют агрессию к хозяевам и как вернуть доверие без наказаний.

Читать полностью » Снижение калорийности рациона увеличивает продолжительность жизни собак на 20% сегодня в 13:21
Перекармливаете собаку? Она может не дожить до старости — вот что доказали учёные

Учёные выяснили: собаки, которые едят меньше, живут дольше. Почему умеренная диета продлевает жизнь и как безопасно снизить калорийность рациона.

Читать полностью » Учёные Стэнфордского университета выявили ген, определяющий рыжий окрас кошек сегодня в 5:08
Рыжие кошки оказались не такими, как мы думали: в их ДНК нашли странный сбой

Учёные раскрыли тайну рыжих кошек: их необычный характер и солнечная шерсть связаны с редкой генетической мутацией, которую не имеет ни одно другое млекопитающее.

Читать полностью » Ветеринары: песок не подходит для кошачьего лотка сегодня в 4:22
Натурально — не значит безопасно: почему естественный песок вреднее покупных наполнителей

Почему многие до сих пор используют обычный песок в кошачьем лотке? Разбираемся, чем он может быть опасен и какие альтернативы действительно лучше.

Читать полностью » Фелинологи отметили, что черепаховый окрас может встречаться у любых пород кошек сегодня в 3:16
Генетический ребус природы: почему почти все черепаховые кошки — самки

Загадочные черепаховые кошки поражают редким сочетанием чёрного и рыжего оттенков. Почему они почти всегда самки и чем отличаются от трёхцветных — разбираемся подробно.

Читать полностью » Кинолог Соколова: австралийская овчарка требует ежедневных нагрузок сегодня в 1:22
Не из Австралии, но покорила Америку: как овчарка стала любимицей мира

Австралийская овчарка — собака с умом, энергией и мягким сердцем. Узнайте, почему она подходит и спортсменам, и семьям с детьми, и как правильно за ней ухаживать.

Читать полностью » Кинолог: неправильное воспитание превращает активных псов в агрессивных сегодня в 0:27
Улыбка на морде, стальной характер внутри: кто попал в список вспыльчивых псов

Исследование показало, какие породы собак чаще проявляют агрессию. Неожиданно в списке оказались и те, кого обычно считают ласковыми.

Читать полностью » Ветеринар Татьяна Чистилина рассказала, как защитить собак от инфекций на выставках вчера в 23:34
Праздник для хозяев, стресс для питомцев: как выставки превращаются в испытание для собак

Как снизить риски заражения на выставках собак? Ветеринарный генетик Татьяна Чистилина объяснила, почему вакцинация, гигиена и психологическая подготовка важнее любых медалей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
На межсезонных дорогах короткий обгон повышает риск заноса
Наука
Приливные волны создали условия для земледелия и роста городов Месопотамии — Рид Гудман
Красота и здоровье
Сидячая работа замедляет обмен веществ и повышает риск сердечных заболеваний — Ванесса Принц
Еда
Куриная грудка с сыром при правильном приготовлении получается с хрустящей золотистой корочкой
Авто и мото
Андрей Иванов: большинство аварий с мотоциклистами происходит из-за ошибок новичков
Еда
Творожные маффины получаются нежными, влажными с невероятно пышной текстурой
Садоводство
Выращивание нута возможно в контейнерах и на грядках при солнечном свете
Туризм
Мехико, Мэн и Типперэри вошли в топ направлений по версии Lonely Planet 2026
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet