Щенок
Щенок
© commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:05

Очаровательные нарушители спокойствия: почему эти собаки сводят с ума своих хозяев

Французский бульдог: особенности ухода, питания и содержания по данным РКФ

Вы когда-нибудь задумывались, почему французские бульдоги так популярны среди любителей собак? Эти миниатюрные, ласковые пёсики не только милы, но и имеют множество интересных особенностей, которые делают их уникальными. Давайте рассмотрим несколько фактов об этой замечательной породе.

Родина породы — не Франция

Несмотря на название, французский бульдог на самом деле был выведен в Англии. Селекционеры стремились создать небольших собак-компаньонов. В жилах современных "французиков" можно найти кровь мопсов и английских бульдогов. После того как британцы переехали во Францию, эти собаки стали там особенно популярны.

Французские бульдоги появились в России лишь в 20-е годы прошлого века. Они стоили довольно дорого и были доступны только обеспеченным людям. Интересно, что одним из владельцев этой породы был знаменитый оперный певец Фёдор Шаляпин.

Порода для домоседов

Эти собаки не любят долгие и энергичные прогулки. Тем не менее, умеренные физические нагрузки необходимы для их здоровья. Важно следить за весом питомца, поскольку французские бульдоги склонны к ожирению.

Французские бульдоги не могут долго оставаться одни дома. Они начинают скучать без своих хозяев, и это может негативно сказаться на их характере. К счастью, сегодня существует множество мест, где можно находиться с питомцем: магазины, кафе, отделения банков и многое другое.

Против этикета

Эти собаки известны своим обильным слюноотделением, что может создать определённые трудности в поддержании чистоты в квартире. Кроме того, французские бульдоги склонны к метеоризму, и неожиданные звуки могут появляться совершенно неконтролируемо. Однако это не мешает их владельцам безмерно любить своих питомцев.

Французские бульдоги — это не только очаровательные создания, но и настоящие компаньоны, которые требуют внимания и заботы. Их уникальные особенности делают их любимцами многих семей.

