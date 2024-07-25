В Санкт-Петербург прибыл индийский военный корабль, о чем сообщил корреспондент информационного агентства "Интерфакс". Фрегат пришвартовался у Английской набережной вечером 25 июля.

Судно имеет бортовой номер F44, что, согласно доступной информации, соответствует фрегату Tabar. Этот корабль относится к серии Talwar, которая была построена в России специально для военно-морских сил Индии.

Ранее на этой неделе в Северную столицу также прибыли другие иностранные военные суда. Среди них - эсминец "Цзяо Цзуо" из Китая и учебный корабль "Ла Суммам" из Алжира. Кроме того, в город прибыла кубинская делегация во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом.

Все эти корабли и делегации прибыли в Санкт-Петербург в преддверии военно-морского парада, который состоится 28 июля в День Военно-морского флота. Стоит отметить, что традиция проведения такого парада в Санкт-Петербурге была возрождена в 2017 году по указу президента Российской Федерации.

Фото: From Wikimedia Commons/ Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center. 1994