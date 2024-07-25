В Санкт-Петербург прибыл индийский военный корабль, о чем сообщил корреспондент информационного агентства "Интерфакс". Фрегат пришвартовался у Английской набережной вечером 25 июля.
Судно имеет бортовой номер F44, что, согласно доступной информации, соответствует фрегату Tabar. Этот корабль относится к серии Talwar, которая была построена в России специально для военно-морских сил Индии.
Ранее на этой неделе в Северную столицу также прибыли другие иностранные военные суда. Среди них - эсминец "Цзяо Цзуо" из Китая и учебный корабль "Ла Суммам" из Алжира. Кроме того, в город прибыла кубинская делегация во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом.
Все эти корабли и делегации прибыли в Санкт-Петербург в преддверии военно-морского парада, который состоится 28 июля в День Военно-морского флота. Стоит отметить, что традиция проведения такого парада в Санкт-Петербурге была возрождена в 2017 году по указу президента Российской Федерации.
Фото: From Wikimedia Commons/ Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center. 1994
Кригер: Германия не заинтересована в контактах с Белоруссией по моему делу
Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, выразил мнение о нежелании немецких властей вступать в контакт с Минском по его делу.
В министерстве торговли Индии намереваются увеличить ввоз буйволятины в Россию
Россельхознадзор видит значительные возможности для расширения торгового обмена сельскохозяйственной продукцией между Российской Федерацией и Индией. Этот вопрос стал центральным на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с представителем индийского министерства торговли и промышленности Сунилом Бартвалом, состоявшейся в Москве.
Мурашко заявил об опасности ранней смерти из-за недосыпа
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество", привлек внимание к серьезным последствиям недостаточного сна для здоровья населения. По его словам, индивиды, спящие менее шести часов в сутки, подвергаются значительно большему риску преждевременной смерти.
Митрополит Илларион смещен с должности из-за дела о домогательстве
В церковных кругах разгорелся скандал, связанный с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Бывший помощник иерарха, Джордж Сузуки, выдвинул против него обвинения в неподобающем поведении. В ответ на это митрополит заявил, что действия Сузуки направлены на получение финансовой выгоды.