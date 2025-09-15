Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
заморозка малины
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:37

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих

Учёные подтверждают: заморозка сохраняет большую часть витаминов в продуктах

Считается, что замороженные овощи и фрукты почти бесполезны. Многие уверены: холод убивает витамины, и такая еда — лишь пустые калории. Однако исследования показывают обратное: при правильной заморозке продукты сохраняют до 90% своих питательных веществ.

Что происходит при заморозке

Заморозка останавливает биохимические процессы в клетках. Молекулы воды превращаются в кристаллы, и продукт "застывает" в состоянии, близком к свежему. Витамины группы В, витамин С и каротиноиды остаются практически без изменений, если процесс был быстрым, а температура хранения стабильной.

Свежие vs. замороженные

Свежие овощи и фрукты кажутся полезнее, но стоит учитывать: от момента сбора до прилавка проходит время. За несколько дней транспортировки и хранения при комнатной температуре содержание витамина С может снизиться на 20-30%. В то время как замороженные ягоды или брокколи, помещённые в морозильник сразу после сбора, сохраняют больше пользы.

Когда витамины действительно теряются

Есть ситуации, когда заморозка вредит. Крупные кристаллы льда могут разрушать клеточные стенки, и часть витаминов уходит вместе с соком при размораживании. Также неправильно упакованные продукты подвергаются обмерзанию и теряют вкус. Но главная угроза — повторная заморозка, которая значительно снижает питательную ценность.

Основные мифы о заморозке

  1. Миф 1: Заморозка уничтожает витамины. На деле теряется лишь малая часть.
  2. Миф 2: Свежие продукты всегда полезнее. В реальности многое зависит от времени хранения.
  3. Миф 3: Замороженные овощи теряют вкус. При правильной технологии вкус сохраняется.
  4. Миф 4: Витамины исчезают при долгом хранении. Даже через 6-8 месяцев продукты сохраняют до 80% пользы.

Здоровое решение

Заморозка не делает продукты менее полезными. Напротив, в условиях современного ритма жизни это один из лучших способов сохранить витамины и сократить пищевые отходы. Морозильник превращает сезонные овощи и фрукты в доступный источник здоровья круглый год.

