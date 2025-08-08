Не просто кружочки: замораживаем кабачки по всем правилам — будет вкусно, как летом

Кабачки щедро плодоносят летом, и не всегда получается использовать весь урожай сразу. Консервирование — не единственный способ продлить жизнь этим овощам. Многие задаются вопросом: можно ли замораживать кабачки, и если да — как сделать это так, чтобы сохранить вкус и пользу?

Ответ: можно, и даже нужно — если подойти к делу с умом.

Почему заморозка — отличный способ?

Кабачки хорошо переносят низкие температуры и сохраняют большинство витаминов, особенно если их правильно подготовить. После заморозки они становятся немного мягче, но не теряют своих кулинарных качеств — их по-прежнему можно использовать в:

супах,

рагу,

запеканках,

оладьях,

фаршированных блюдах.

Три способа заморозки кабачков

1. Целиком — для запекания и фарширования

Выберите молодые плоды с тонкой кожицей. Вымойте, обсушите и упакуйте в пленку или пакеты, удаляя воздух. Замораживайте как есть. После разморозки такие кабачки лучше запекать, поскольку они станут мягкими.

2. Кубиками, кружочками или слайсами — универсальный вариант

Подходит для рагу, супов, рулетов:

Нарежьте кабачки кубиками (1-2 см) или кружочками (0,5-1 см). Бланшируйте 1-2 минуты в кипятке, затем сразу остудите в ледяной воде и обсушите. Заморозьте в один слой на подносе, затем пересыпьте в пакеты или контейнеры.

3. Тёртые кабачки — для оладий, котлет и запеканок

Натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок (особенно если овощи очень сочные). Расфасуйте порционно — по пакетам или даже формочкам для льда (удобно добавлять в суп). Можно сразу смешать с луком и морковью — заготовка будет готова к использованию.

Домашние полуфабрикаты: заморозка по максимуму

С кабачками можно замораживать целые заготовки:

Кабачки + морковь + перец — для рататуя и лечо.

Кабачки + баклажаны + томаты — идеальная основа для овощного рагу.

Оладьи впрок: приготовьте тесто, сформируйте оладьи, заморозьте на доске, потом — в контейнер. Жарьте без разморозки.

Фаршированные кабачки: очистите от мякоти, нафаршируйте, заморозьте.

Готовьте сразу, без разморозки.

Как хранить и не испортить

Оптимальная температура — -18°C.

Срок хранения — от 6 до 12 месяцев.

Используйте вакуумные пакеты или герметичные контейнеры.

Не размораживайте перед приготовлением — особенно тёртые кабачки, иначе они станут водянистыми и рыхлыми.

Вывод

Да, кабачки можно и нужно замораживать. Главное — правильно их подготовить под конкретные кулинарные цели. Тогда и зимой они будут радовать вкусом и удобством в приготовлении, как будто только что с грядки.