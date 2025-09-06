Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:28

Салат превращается в тряпку, а паста — в резину: кулинарные жертвы морозильника

Диетологи: огурцы, салат и зелень после заморозки теряют до 90% текстуры и хруст

В большинстве кухонь морозильник считается настоящим помощником: он позволяет дольше хранить продукты и спасает от лишних трат. Но, несмотря на универсальность этого прибора, не всё можно замораживать. Некоторые продукты после разморозки теряют вкус и текстуру настолько, что употреблять их становится неприятно.

Почему не всё подходит для заморозки

Многие уверены: холод способен сохранить свежесть чего угодно. Однако ледяные кристаллы разрушают структуру определённых продуктов. Именно поэтому важно знать, что стоит хранить в морозилке, а что лучше оставить в холодильнике.

Овощи с высоким содержанием воды

Настоящими "жертвами" морозилки становятся овощи с большим количеством влаги. К ним относятся салат, огурцы и некоторые виды зелени. При заморозке жидкость в их клетках превращается в лёд, который разрушает ткань. После разморозки такие овощи превращаются в водянистую массу. Формально их можно съесть, но от хруста и свежести, ради которых они ценятся, не остаётся и следа.

Молочные продукты и сыры

Не стоит отправлять в морозильник кисломолочные продукты: йогурт, сметану и мягкие сыры. При заморозке они расслаиваются, становятся комковатыми и водянистыми. Такая текстура уже не подойдёт для привычного использования. Лучше хранить их в холодильнике и употреблять в срок.

Почему макароны не переносят мороз

Сваренные макароны после пребывания в морозилке теряют структуру. Они становятся липкими и резиновыми, что делает их совершенно неаппетитными. Поэтому, если хочется заготовить пасту впрок, лучше хранить её в виде соуса или заготовки, а макароны сварить свежими.

Что лучше хранить в морозильнике

Морозильник отлично подходит для мяса, рыбы, хлеба и готовых блюд. Эти продукты переносят заморозку значительно лучше и сохраняют свои свойства. Если правильно упаковать их, можно избежать образования лишнего льда и сохранить вкус.

Морозильник действительно облегчает жизнь, но не стоит возлагать на него слишком большие надежды. Чтобы продукты радовали вкусом и качеством, важно знать, какие из них можно смело замораживать, а какие категорически не стоит.

