Убираете мясо в морозилку в последний день? Уже поздно

Многие думают, что заморозка мяса полностью "обнуляет" срок годности. Но эксперты по безопасности продуктов питания уверяют: это миф.

Как работает заморозка

При температуре -18 °C и ниже рост бактерий останавливается, но сами они не погибают. Это значит, что мясо в морозилке не портится и может храниться почти бесконечно безопасно. Однако оптимальные сроки для лучшего качества — от 3 месяцев (для фарша) до года (для стейков и кусков мяса).

Почему срок годности не "обнуляется"

Если мясо заморозили в последний день перед истечением срока, то при разморозке процесс роста бактерий продолжится с того же места. По сути, продукт уже был на грани порчи.

"Заморозка не перезапускает счётчик, а лишь ставит его на паузу", — отметил эксперт по пищевой безопасности Дарин Детвайлер.

Поэтому мясо, замороженное прямо на границе срока годности, лучше готовить сразу после разморозки — в тот же день.

Как распознать испорченное мясо

Признаки очевидны:

• серый оттенок и слизистая плёнка,

• неприятный запах,

• кисловатый или гнилостный вкус.

Даже если оно не вызывает инфекцию, продукты распада бактерий способны вызвать расстройство желудка.

Что делать, чтобы продлить свежесть

• Замораживайте мясо заранее, а не в последний день.

• Размороженное мясо сразу готовьте. Если нет времени съесть — приготовьте и охладите или снова заморозьте уже готовое блюдо.

• Используйте кухонный термометр: минимум 63 °C для красного мяса, 71 °C для фарша и 74 °C для птицы.

• Остатки храните в холодильнике не дольше 3-4 дней или отправляйте в морозилку.

Итог

Заморозка — отличный способ сохранить продукты, но она не продлевает срок годности заново. Чем раньше вы уберёте мясо в морозильник, тем лучше его вкус и качество после разморозки.