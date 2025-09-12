Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by fabrikasimf
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:30

Как освободить место в морозилке без выброса продуктов

Контейнеры и пакеты с зип-застёжкой помогают навести порядок в холодильнике и морозилке

Переполненная морозильная камера — знакомая проблема для многих хозяек и хозяев. Пакеты с мясом, рыбой, овощами и полуфабрикатами так плотно забивают полки, что после очередного похода в магазин новые продукты просто некуда положить. Но выбрасывать еду не придётся — достаточно правильно организовать пространство.

Избавляемся от лишней упаковки

Первый шаг — убрать громоздкие коробки. Чаще всего они занимают больше места, чем сам продукт. Пельмени, наггетсы, пиццу, мясо или рыбу можно переложить из картонных упаковок в компактные полиэтиленовые пакеты. Это сразу освободит значительное пространство.

Сортировка и группировка

Эффективно хранить продукты помогают большие пакеты с зип-застёжкой. В них удобно складывать мелкие порционные пакеты. Например:
• отдельный большой пакет для мяса;
• другой — для овощей;
• третий — для полуфабрикатов.

Так продукты не будут хаотично перемешиваться, а найти нужное станет проще. К тому же удобно доставать ровно ту порцию, которая нужна для готовки, не размораживая всё сразу. Это позволяет избежать повторной заморозки и сохранить вкус пищи.

Контейнеры для холодильника

Аналогичные приёмы можно применить и к основному отсеку холодильника. Пластиковые контейнеры помогают аккуратно разложить йогурты, сырки и другие молочные продукты. Масло лучше хранить в специальной маслёнке, а вот молоко переливать в другую ёмкость не стоит: это нарушает пастеризацию и сокращает срок хранения.

Разморозка — обязательный этап

Не стоит забывать о профилактической разморозке холодильника хотя бы раз в год. Ледяная корка значительно уменьшает полезный объём морозильной камеры и мешает нормальной циркуляции воздуха. Исключение — модели с системой No Frost, где наледь не образуется.

Итог

Организация морозильной камеры не требует больших затрат. Перекладывание продуктов в пакеты, сортировка по категориям и регулярная разморозка помогут навести порядок и сделать хранение максимально удобным.

