Морозильник оброс льдом: как я боролся с наледью и что помогло

Наледь в морозильнике кажется мелочью, но именно она чаще всего мешает пользоваться техникой. Сначала лёд тонкий, а потом занимает половину ящика, мешает закрывать дверцу и портит продукты. Я однажды откладывал разморозку несколько месяцев, пока морозильник не превратился в "ледяную пещеру".

Почему появляется наледь

Главная причина — попадание влаги. Если дверца закрыта неплотно или резинка-уплотнитель уже изношена, тёплый воздух проникает внутрь, и вода кристаллизуется на стенках. Ещё одна частая ошибка — класть продукты тёплыми. Даже слегка тёплые овощи или суп в контейнере запускают процесс образования наледи.

Как бороться самостоятельно

Самый простой способ — полностью разморозить морозильник. Для этого я выключаю холодильник, открываю дверцу и оставляю его минимум на 8-10 часов. Чтобы ускорить процесс, можно поставить внутрь миску с горячей водой, но нельзя отбивать лёд ножом или острыми предметами: можно повредить стенку и трубки. После разморозки важно всё вытереть насухо и проверить резинки. Я обычно ставлю баночку с содой или углём, чтобы убрать лишнюю влагу и запахи.

Когда стоит звонить в сервис

Если наледь появляется уже через неделю после разморозки, это сигнал, что проблема не только в привычках. Причина может быть в изношенной резинке, поломке датчика температуры или нарушении работы системы "No Frost". В этом случае лучше вызвать мастера: ремонт обойдётся дешевле, чем покупать новый холодильник.

Когда пора менять холодильник

Если морозильнику больше 10-12 лет и он регулярно обрастает льдом, при этом ремонт стоит как половина новой модели — есть смысл задуматься о замене. Современные холодильники с системой "No Frost" решают проблему наледи полностью. Я однажды заменил старый агрегат именно по этой причине, и это оказалось правильным решением: ни льда, ни лишней возни.

Личный вывод

С наледью можно справиться самостоятельно, если вовремя размораживать и правильно загружать продукты. Но когда лёд возвращается слишком быстро, это уже повод доверить дело мастеру или обновить технику.