ТОП-5 привычек для здоровья: как я перестала уставать дома, работая за компьютером

Работа из дома кажется комфортной, пока не понимаешь, что тело и голова быстро устают. На фрилансе нет офисной рутины с обедами и прогулками, поэтому заботиться о здоровье приходится самому. Я выработал несколько привычек, которые реально работают.

1. Проветривание и воздух

Долгая работа в закрытой комнате снижает концентрацию. Я ставлю таймер и открываю окна каждые 2-3 часа. Иногда помогает даже пара минут свежего воздуха на балконе.

2. Вода под рукой

Лёгкая усталость часто маскируется под жажду. Теперь у меня всегда стоит кружка воды на столе. Кажется мелочью, но это экономит силы.

3. Движение каждый час

Я ввёл правило: каждые 60 минут встать и пройтись — хотя бы на кухню за чаем. А ещё лучше — 5 минут зарядки. Это снижает нагрузку на спину и глаза.

4. Свет и режим

Я разделил свет на два сценария: яркий белый (4000К) для работы и тёплый (2700К) для вечера. Это помогает вовремя переключаться с задач на отдых.

5. Границы между "работой" и "домом"

Даже в однокомнатной квартире можно сделать зону для работы. Я поставил стол у окна и не беру ноутбук в кровать. Такая граница держит фокус и улучшает сон.

Итог

Эти привычки просты, но именно они помогают сохранять здоровье и продуктивность на фрилансе. Работая из дома, легко забыть о теле и рутине, но именно они делают день легче и результативнее.