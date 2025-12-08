Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:40

Живут на нестабильный доход и не жалуются: как фрилансеры приручили деньги

Фрилансеры научились формировать финансовую подушку безопасности — MoneyTimes

Нестабильность дохода для многих людей стала испытанием, однако для фрилансеров это привычная среда. Они научились извлекать выгоду из гибкости занятости и выстраивать собственную финансовую систему, в которой даже неожиданные перерывы в работе не становятся катастрофой. Об этом сообщает издание "MoneyTimes".

Финансовая дисциплина как ключ к устойчивости

Независимый финансовый советник Анна Карпычева отмечает, что грамотное управление бюджетом и создание финансовой подушки безопасности - главные инструменты выживания на фрилансе. По её словам, свободные специалисты вынуждены особенно тщательно планировать доходы и расходы, ведь поступления могут резко меняться от месяца к месяцу.

"Фрилансер не получает зарплату пятого числа каждого месяца, доход фрилансера нестабилен, то пусто, то густо. В одном месяце он делает рекордную выручку, в другом едет в отпуск и не зарабатывает ничего", — подчеркнула Карпычева. Такое положение дел заставляет специалистов распределять заработанное с учётом возможных спадов и заранее формировать резерв, который позволит спокойно пережить периоды без заказов.

Долгосрочные цели и пенсионное планирование

Эксперт подчеркнула, что осознанный подход к деньгам у фрилансеров проявляется не только в ежедневном бюджете, но и в стратегическом мышлении. По её словам, многие из них заранее планируют расходы, анализируют траты и выстраивают систему сбережений. Это помогает им не только сохранять финансовую устойчивость, но и формировать капитал на будущее.

Карпычева напомнила, что работающие на себя не могут рассчитывать на полноценное пенсионное обеспечение от государства. Поэтому они чаще задумываются об инвестициях, страховании и накопительных инструментах, которые позволят им обеспечить себе достойный уровень жизни в будущем.

Самопрезентация и ценность времени

По словам специалиста, фрилансеры нередко обладают развитыми навыками самопрезентации. Они осознают собственную профессиональную ценность, понимают, что важно для клиента, и умеют донести значимость своей работы. Эта способность не только помогает им в переговорах, но и становится основой для формирования устойчивого личного бренда.

Кроме того, такие специалисты особенно бережно относятся к своему времени. Карпычева считает, что главные активы фрилансера — это навыки, репутация и здоровье, поэтому они стараются использовать ресурсы максимально эффективно и не распыляться на второстепенные задачи.

